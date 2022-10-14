В конце февраля Тарас Цымбалюк занялся волонтерской деятельностью. Кроме того, он, как и большинство украинских сознательных звезд, пытался донести россиянам правду, однако потом понял, что все бесполезно. И свое внимание сосредоточил только на помощи ВСУ, нашим защитникам.

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Тарас присоединился к организации благотворительного аукциона act_lots, цель которого собрать 5 карет скорой помощи, цена одной – 10 тысяч евро. Актер принимал участие в "звездных" лотах, благотворительных тренировках, а также присутствовал на встречах с актерами сериала "Поймать Кайдаша" в Киеве и Львове.

Редакция Кино 24 посетила вечер с "Кайдашами" 6 октября в городе Льва и поговорила с Тарасом Цымбалюком. В рамках проекта "Интервью24" он рассказал, удалось ли собрать 50 тысяч евро, как чувствует себя во время войны, каковы отношения с бывшей женой. Актер поделился мнениями относительно "кроткой" украинизации, а также, каким будет наше кино после победы. Будет второй сезон "Поймать Кайдаша", и ездил ли Цымбалюк на досъемки 4 сезона "Крепостной" в Польшу, – читайте дальше.

Интервью с Тарасом Цымбалюком

Тарас Цымбалюк родился в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Получил образование в Киеве, где совмещал учебу с работой в театрах. Впервые на экранах появился в 2011 году, когда сыграл второстепенную роль в мистическом сериале "Дневники темного". Тарас хорошо известен зрителям по образам кузнеца Назара в сериале "Крепостная", Карпа в "Поймать Кайдаша", Андрея в "Кофе за Кардамоном" и Ивана Черноуса в фильме "Черный ворон".

Интересная история с Карпом. Мы искали брутального, самоуверенного деревенского мачо, но все, кого мы рассматривали, были не из нашего кино. Я хотела, чтобы вошел актер с мужской энергетикой, чтобы меня к стене прибило. И когда зашел Тарас Цымбалюк, именно это и произошло,

– говорил о Тарасе шоуранер сериала Наталья Ворожбит.

Какова цель встреч с актерами

Привет, Тарас. Рада видеть вас. Эти встречи с актерами – очень крутая инициатива. Чья это идея?

Привет, мне тоже приятно, взаимно. Это наша мысль. Несколько месяцев назад мы с актерами объединились и преследовали цель собрать средства на 5 карет скорой помощи. Сейчас мы уже на финальной стадии. Сначала разыгрывали разные вещи со съемочных площадок, а потом поняли, что людям было бы интересно нас увидеть вживую – просто тогда, когда мы объединяемся вместе с героями сериала. И один из них – это "Поймать Кайдаша". Такая встреча уже прошла в Киеве. Был запрос из Львова и вот мы сегодня здесь.

Лот Тараса – штаны Назара из "Крепостной": для просмотра фото и видео, листайте справа

Да, "Завтрак с Кайдашами" был в Киеве, теперь вы на ужине во Львове, куда на обед? В каких городах Украины еще планируете?

(Смеется) Я не знаю, мы здесь несколько дней еще построим. Нам этот город очень нравится.

Вы раньше были во Львове?

Да, я много раз был во Львове. Мы здесь снимали "Кофе с кардамоном". И вообще было время, что я здесь жил месяцами. Очень красивый город.

"Поймать Кайдаша" наверняка увидел каждый второй украинец. Можете сказать, что роль Карпа была одной из самых успешных или популярных в вашей карьере?

Да, конечно.

Встреча с актерами "Поймать Кайдаша" во Львове / Фото andrianaaphoto

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Зачем Цымбалюк снимался в русскоязычных сериалах

В сериале у вас был герой, который, как оказалось в конце, имел пророссийские взгляды, в отличие от своего киношного брата Лаврина. Скажите, а вы в жизни всегда были патриотом или спокойно воспринимали эту "дружбу братских народов" до войны?

У меня папа – националист. Я с детства все это слышу. Из разных векторов он заходил, чтобы мне рассказать историю, поэтому я не скажу, что я не был патриотом, но я не воспринимал это все настолько серьезно. Наверное, из-за своей профессии. Потому что, когда я переехал в Киев, у меня была мечта сниматься в русскоязычных сериалах, потому что больше ничего не снималось. Мое сознание было далеко до безупречного из-за того, что у меня была мечта стать актером. Раскрыться в чем-то украинском – это один шанс из миллиона.

Поэтому я снимался в российских сериалах, ездил в Москву, снимался в клипе группы "Ленинград". Даже накануне войны я снимался в российском сериале с Настей Цимбалару, с Ксенией Мишиной, с Антоном Батыревым.

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Вы мечтали о карьере в Москве?

Да, я мечта о карьере в Москве, конечно. До 2014 года. Мечтал как большинство актеров. Все сделали для того, что там (в России – 24 канал) киноиндустрия была гораздо лучше. Когда я еще учился, она была в разы сильнее нашей. Мне хотелось проявить себя в городе, где все гораздо развитее. Потому, конечно, у меня была такая идея в университете.

Со всеми российскими коллегами вы разорвали отношения после войны?

Конечно. Я не то что разорвал, я всем написал, я даже хотел с ними встретиться, поговорить, звонил им. Но они настолько по-дибильному начали себя вести, что с ними было нереально вести какой-то диалог. Люди, с которыми я общался более 10 лет, с 2013 года, которые фактически жили здесь, когда началась война, они сказали, что мы бандеровцы, что у нас здесь пропаганда, фейки и так далее.

Тарас Цымбалюк в интервью для 24 канала / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Да, сначала пытаешься что-то донести, а потом понимаешь, что смысла нет, просто игнорируешь. Так было у многих украинцев.

Да-да! Просто заблокировали и все, никакого общения.

Считает ли Цымбалюк Панина хорошим россиянином

Как вы относитесь к тем россиянам, которые не живут в России и осуждают действия Путина? Например, Панин, постоянно постящий видео, обзывая их и критикуя режим?

Я не могу их называть хорошими россиянами. Это совершенно нормальное поведение. Если человек уезжает из России, потому что там пиз*ецова власть, то это нормально. Это не хороший россиянин, это человек, просто адекватный. Так должно быть. Я не могу дать оценку. Это то же самое, если человек видит, что упала бабушка, он подошел и поднял, помог. Я же не скажу, что ты красавчик, ты молодец. Так просто должно быть и все.

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Будет ли второй сезон "Поймать Кайдаша"

Понятно, что "Нечуй-Левицкий уже ничего не напишет", как говорила Тоня Хижняк, Мотря из сериала, но хотели бы продолжение истории?

Я – да. Наша история далека от Нечуя-Левицкого, он дал только какую-нибудь основу. Однако наша шоуранер Наталья Ворожбит считает эту историю самодостаточной и говорит, что если ее писать, это можно делать безмерно, потому что это личная жизнь какой-то семьи. И оно продолжается до самой смерти. Здесь действительно можно писать и писать поэтому если есть какая-то история, которая имеет зашедшую популярность, пожалуй, на этом стоит остановиться. Что-то в этом есть. Я очень не люблю, когда классные какие истории становятся попсовыми, теряют рейтинг, шарм. Если не пришла в голову какая-то очень крутая идея, которая будет тотально отличать второй сезон от первого, то, пожалуй, нужно остановиться.

Справка. Комедийный сериал "Поймать Кайдаша" стал адаптацией знаменитой повести Ивана Нечуя-Левицкого. Режиссером современной интерпретации произведения выступила Наталья Ворожбит, наиболее известная по кинолентам "Киборги", "Дикое поле", "Плохие дороги". Именно она искусно показала забавную историю украинской семьи, состоящую из 8 главных героев. Хронологически охватила период с 2005 по 2014 год.

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Что касается "Крепостной"... Вы ездили на досъемку в Польшу вместе с Наталией Денисенко?

Я снялся еще до войны, а другие еще ездили, да, четыре дня снимали. Они оттуда выбросили российских актеров и дублировали все на украинском языке.

Вы поддерживаете эту идею с российскими актерами по "Крепостной"? Может ли стоило вообще отказаться от 4 сезона "Крепостной"? Известно ли, когда будет премьера?

Сейчас я бы не поддержал "Крепостную" с российскими актерами. Но до войны это было для меня абсолютно нормально, так как и для большинства, как для нас всех. Я действительно считаю, что от 4 сезона "Крепостной" стоит отказаться. Мне неизвестно, когда сериал будет.

Общаетесь ли сейчас с актерами, которые находятся в ВСУ?

Недавно играл футбол с Владимиром Ращуком. Сергей Журавлев наш тоже в ВСУ. С ними общаюсь, да.

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Почему Цымбалюк решил волонтерить

После 24 февраля вы начали не только призывать украинцев отказываться от всего русского и разрывать связи с россиянами, но и активно волонтерить. Расскажите о волонтерстве.

Я приехал в Корсунь, привез туда свою бывшую жену, племянников, и позвонил пацанам, спросил, нужен ли я в терробороне. Но, слава Богу, наша терроборона просто стоит до сих пор, и она по сути там не нужна. Поскольку у меня нет военной кафедры, я не служил, то начал использовать свое медиапространство и популярность и начал волонтерить. У меня есть машина, джип, я начал что-то вывозить, рекламировать, обращаться к людям, отвечать на их запросы и потребности.

Тарас Цымбалюк в интервью для 24 канала / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Какой должна быть украинизация

Радует, что сейчас шоубизнес пытается украинизироваться. Однако вы выступаете против принудительного навязывания людям необходимости общаться на украинском языке. Объясните свою позицию.

Конечно, принудительно ничего не будет. У нас был "совок". Здесь столько лет делалось все для того, чтобы все стало русифицированным, привлекали пропаганду, все на свете. Война началась из-за регионов, где очень низкое сознание. У меня бывшие родственники из Мариуполя. Если с ними садишься общаться, они очень агрессивны. Если ты начинаешь им навязывать говоры на украинском языке, они не реагируют положительно. Это точно не выход. Ты можешь подать человеку пример, объяснить, почему ты так поступаешь, если он захочет и он адекватный, то рано или поздно перейдет на украинский.

Но я не понимаю людей, которые слышат русский язык и они, не разобравшись, сразу начинают какой-нибудь хейт. Откуда ты знаешь, может, это девушка, которая приехала из Николаева, всю жизнь говорила на русском языке… Может она для этой Украины делает гораздо больше сейчас? Я не вижу смысла всех хейтить за язык и так далее. Очень легко судить, когда ты из центральной или западной Украины, когда трудно понять, почему человек всю жизнь на Донбассе говорит по-русски.

Была ли связь с вашей тещей? Ей удалось уехать из Мариуполя? Где она сейчас?

Да, она уже туда даже вернулась.

Сам вы из Черкасской области, кто еще из вашей семьи и близких есть в оккупации?

Нет, никого уже нет.

Тарас Цымбалюк в интервью для 24 канала / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Каковы отношения с бывшей женой

Какие у вас отношения с экс-женой сейчас? Вы уже официально развелись?

Мы официально до сих пор не разведены. Мы просто разъехались 5 месяцев назад. Но должны развестись в ближайшее время. Сейчас мы общаемся, никто не закрывает никакую дверь, никто не блокирует никого. Такого нет, слава Богу.

Смена имиджа связана с изменениями в вашей жизни после 24 февраля? Или вы это уже хотели сделать раньше, но не разрешали контракты?

Я постригся, но дело в том, что я так ходил четыре года назад. Я запускал волосы специально для проекта "Кофе с кардамоном". Мне сказали: "Чувак, мы хотим видеть тебя таким вот батюшкой, зарастай".

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Что Цымбалюк думает о грузинах и Собчак

Ваши родители и сестра живут в Грузии. Что они говорят, как грузины относятся к Украине?

Прекрасно. Они толерантны, они очень нас поддерживают. Они ставят россиян на место, которые ведут себя как свиньи. Они крутой народ вообще. Грузины мне очень нравятся. Я был в Грузии – мне эта страна очень близка.

Недавно в "Зе Интервьюере" увидела интересный фрагмент из интервью с так называемой либеральной Собчак. В Грузии оказывается бар, где всем россиянам нужно при входе заполнить анкету и ответить на вопрос: "Голосовали за Путина", или "понимаете, что Россия – государство-агрессор", и там также есть строка, в которой нужно поставить галочку возле лозунги "Слава Украине" в знак поддержки Украины. Грузинам мы за, конечно, очень благодарны. Видели?

Да-да. Собчак для меня закончилась, когда она баллотировалась на выборах и все топили за нее, как человека против Кремля, а тогда оказалось, что это просто подстилка Путина. Она стала какой-то третьей стороной… Я раньше ее ценил какой-то ум, юмор, открытость, потом понял, что это очень странная теневая фигура. Поэтому я настолько разочарован, что она оконфузилась перед этим клевым чуваком, который ее поставил на место двумя предложениями.

Тарас Цымбалюк в интервью для 24 канала / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Что вам сейчас больше всего поднимает настроение?

Могу сказать, что больше всего портят его обстрелы Украины. Вообще-то я не могу сказать, что у меня бывает какое-то приподнятое настроение. Он либо средний, либо ху*овый.

"Эмигранты" 15 октября во Львове – почему стоит пойти на спектакль

В августе вы представили благотворительную антрепризу "Эмигранты" с Евгением Олейником. Уже была премьера в двух городах, 15 октября будет, в частности, во Львове. Известно, что это ваш первый выход на сцену впервые на 12 лет. О чем говорят "Эмигранты". Можете пригласить читателей на представление.

15 октября мы сыграем во Львове "Эмигранты". Это по мотивам Морожика, классика. Мы это переделали, адаптировали под настоящее, под наши какие-то современные перипетии. Это история двух мужчин-поляков, не по своей воле оказавшихся в Германии. Они живут в грязном подвале, но они столь разные, полярные, что один стал экспериментом другого. Там переплетаются очень много разных сюжетов и событий.

Когда ты с человеком закрываешься на несколько лет, даже с чужим, то потом вы навсегда становитесь очень близкими людьми, чтобы вы не делали, хоть будете убивать друг друга, все равно.

Тарас Цымбалюк и Евгений Олейник будет 15 октября во Львове со спектаклем "Эмигранты" / Фото из инстаграма актера

Недавно Ксения Мишина намекала, что будет играть роль в каком-то проекте, так же Наталья Денисенко. Предлагали ли вам участие в проектах в 2022 году?

В 2022 году я вряд ли буду еще где-то сниматься. Есть разговор по поводу 2023 года, но это все эфемерно, потому что мы не знаем, какой будет военная ситуация в Украине. Трудно ответить.

А что с проектом "Кровавая нефть"?

Я только озвучил трейлер. Но этому проекту дали сейчас толчок, но что с ним будет дальше – я не могу сказать, я не в курсе.

"Кровавая нефть": смотреть трейлер проекта

Многие звезды жалуются на нестабильное финансовое положение, ведь киноиндустрия, можно сказать, стоит. На что вы живете во время войны?

Да, все жалуются на финансовое положение. Я в частности. Живу на свои сбережения.

Важно "Кровавая нефть" с Цымбалюком: вышел трейлер фильма о сопротивлении украинцев во время войны

Каким Тарас видит украинское кино после победы

Что наша победа означает для украинского кино?

Если мы правильно используем это, это даст огромный толчок. В 2014 году все то же было. Я даже помню, что ездили люди и останавливали за русскоязычные съемки. Но потом 2016 год, а затем через какой-то год на Донбассе убили вообще два человека и все настолько расслабились, что российских сериалов стали снимать еще больше, чем было. Этих всех актеров-пи*еров стало больше сюда приезжать. И начали чувствовать себя у нас "по-домашнему".

Поэтому я очень хочу, чтобы эта страшная страница нашей истории совершила такой четкий экватор, что "ребята, ну тут уже нельзя никак отступать".

Тарас Цымбалюк в сериале "Крепостная" / Фото из инстаграма актера

Сейчас так и кажется, что иначе уже никак.

Да, потому что масштабная война продолжается.

Увидим ли мы русских актеров после войны или, может, они уже сейчас просачиваются к нам?

Сейчас я мало верю в это и надеюсь, что этого не будет. Но мне нравится следующее: очень много всемирно известных режиссеров, продюсеров хотя бы знают на карте, где находится Украина. И у нас в любом случае будут какие-то коллаборации. И это круто.

Ну, они уже есть.

Но наши актеры, наши департаменты будут иметь какой-то опыт и возможности, которых у нас раньше не было. Это круто.

Netflix недавно запустил гранты для множества новых проектов.

Конечно, это уже огромный плюс.

Спасибо за разговор.

И вам!

Тарас Цымбалюк в интервью для 24 канала / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Мы продолжаем сражаться с врагом на информационном фронте. Это делают и наши украинские звезды: Тарас Цымбалюк, Настя Цымбалару, Григорий Бакланов, Антонина Хижняк, Наталья Денисенко и другие. Каждый день мы приближаем нашу с вами победу!