На снимках Тарас Цымбалюк предстал в роли Леона, которого в картине сыграл Жан Рено. Рядом с ним девочка Мария в роли Матильды, в которую в картине превратилась Натали Портман.

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Новая фотосессия Тараса Цымбалюка – удивительные фото

Фотографии с фотосессии актер опубликовал у себя в инстаграмме, лаконично отметив: "Леон и Матильда". Фотографом был zubarev.photographer.

Для эффектного образа Цымбалюк выбрал темные джинсы, очки против солнца, белую футболку, черные шапку и обувь. Девочка Мария выглядела более ярко, добавив в лук радужные цвета. Вместе они выглядели очень гармонично.

В комментариях подписчики выразили свое восхищение, в частности прокомментировали украинские звезды:

Наталья Денисенко: "Класс"

Jerry Heil: "Первое фото - из категории культовых"

Олеся Жураковская: "Очень и очень, дорогой мой Друг!"

Alyona alyona: "Кайф".

Фотосессия Тараса Цымбалюка в стиле фильма "Леон" / Фото из инстаграма актера

Больше реакции сети

"Сиквелу быть! Актеры уже подобраны, по-моему, идеально";

"Это просто что-то невероятное. Пора уже отснять украинскую версию";

"крутая съемка";

"Это пожар. Какие похожи!";

"Тарас, дорогой!️ Кстати, о фильме – это очень дельный совет! Я также думаю, что это будет лучше, чем в каком-нибудь Голливуде".

Что известно о фильме "Леон"

Пожалуй, в мире не найдется любителя кино, который хотя бы раз не смотрел культовый боевик Люка Бессона "Леон". Фильм рассказывает о наемном убийце, который в свободное от работы время пытается изображать из себя обычного американца. И это ему отлично удается, пока однажды в соседней квартире не происходит жестокое убийство всей семьи. Единственная, кто сумел выжить – девочка Матильда, которая приходит за помощью к соседу Леону.

"Леон": смотрите трейлер к фильму

Оказывается, что отец школьницы имел дело с полисменами-наркоторговцами, которые и безжалостно уничтожили всю семью. Теперь правоохранители устраивают настоящую охоту на Матильду, не зная, что в ее защиту стал киллер Леон.

Оригинальные кадры из фильма "Леон" / Фото Кинориум