Мы пообщались с Антониной, когда она приезжала на благотворительную встречу с поклонниками сериала во Львове. В интервью 24 каналу актриса призналась, есть ли заработок во время войны, когда многие украинцы остались без работы.

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Всеукраинскую популярность Антонини принесла роль Мотри в сериале "Поймать Кайдаша". Хижняк благодарна сценаристке Натальи Ворожбит за веру и возможность показать свой талант в этом телепроекте. Именно здесь актриса смогла продемонстрировать актерское мастерство, очаровала зрителей.

Антонина отметила, что мы до сих пор "учимся издавать что-либо украинское, на что зритель шел бы". В этой сфере актеру очень тяжело пробиться. Прежде всего, нужны сценаристы, которые будут писать классные истории. Именно истории являются главными. Долгое время Антонина не подавалась на кастинги украинских сериалов, поскольку они не были интересны ей.

Полное интервью с Антониной Хижняк читайте в рамках проекта "Интервью24".

Антонина Хижняк о работе во время войны

Поэтому основной деятельностью Хижняка были озвучки и дубляжи для Netflix и кинотеатров. Именно это помогает актрисе зарабатывать во время войны.

Единственное, что меня сейчас держит на плаву – это озвучки и дубляжи для Netflix и кинотеатров. Я уже более 10 лет занимаюсь озвучкой и дубляжем, это область моей работы. Есть единичные съемки, но сейчас это исключение из правил. Дополнительно занимаюсь только благотворительностью, актерскими лотами,

– поделилась Антонина.



Антонина Хижняк на работе / Фото из инстаграмма актрисы