Ми поспілкувалися з Антоніною, коли вона приїжджала на благодійну зустріч з прихильниками серіалу у Львові. В інтерв'ю 24 каналу акторка зізналася, чи має заробіток у час війни, коли багато українців залишилися без роботи.

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Всеукраїнську популярність Антоніні принесла роль Мотрі у серіалі "Спіймати Кайдаша". Хижняк вдячна сценаристці Наталії Ворожбит за віру та можливість показати свій талант у цьому телепроєкті. Саме тут акторка змогла продемонструвати акторську майстерність, зачарувала глядачів.

Антоніна зазначила, що ми досі "навчаємося видавати щось українське, на що глядач йшов би". У цій сфері акторові дуже важко пробитися. Насамперед потрібні сценаристи, які писатимуть класні історії. Саме історії є головними. Тривалий час Антоніна не подавалася на кастинги українських серіалів, оскільки вони не були цікавими їй.

Антоніна Хижняк про роботу під час війни

Тому основною діяльністю Хижняк були озвучки та дубляжі для Netflix і кінотеатрів. Саме це й допомагає акторці заробляти під час війни.

Єдине, що мене зараз тримає на плаву, – це озвучки та дубляжі для Netflix і кінотеатрів. Я вже понад 10 років займаюся озвучкою і дубляжем, це сфера моєї роботи. Є поодинокі зйомки, але зараз це виняток з правил. Додатково займаюся лише благодійністю, акторськими лотами,

– поділилася Антоніна.



Антоніна Хижняк на роботі / Фото з інстаграму акторки