Деталями особистого життя Антоніна поділилася в інтерв'ю 24 каналу. Акторка розповіла, де познайомилася з коханим і як змінилися їхні стосунки під час війни.

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Антоніна Хижняк про коханого Олександра

Антоніна розлучена, від попередніх стосунків виховує сина. З теперішнім обранцем – актором Олександром Боднарем познайомилась на знімальному майданчику серіалу "Слід". Вони грали пару слідчих. Тоді був дуже насичений знімальний графік, на роботі були більше, ніж вдома, так і почали спілкуватися. Вже 2 роки Антоніна та Олександр разом.

Я не поспішала в ці стосунки, оскільки тоді від розлучення минуло лише пів року. Але час ішов і Саша підкорив мене як людина. Коли я роздивилася його, то зрозуміла, що такі люди – це рідкість, їх треба берегти. Зараз ми більше пізнаємо одне одного, разом проходимо складні моменти,

– поділилася Хижняк.



Антоніна Хижняк з коханим / Фото з інстаграму акторки

На початку стосунків акторка зламала ногу. Вже тоді Олександр дуже допомагав їй, відчула сильне плече, на яке можна спертися у всіх сенсах. Відчуває це досі. Однак реєструвати стосунки закохані не поспішають.

Пройшло ще мало часу. Як на мене, 2 роки – це час романтики. Не знаю, що доля готуватиме нам далі. Побачимо. Бачу, що Саша не поспішає. Хвилюється, бо війна, його можуть забрати в армію. Він не хоче, щоб мені було боляче, а я кажу: "Мені все одно буде боляче",

– розповіла Антоніна.

Хижняк зізналася, що війна зміцнила їхні стосунки. Зараз немає такого питання, яке було б важливіше за те, щоб просто вижити й прокинутися завтра вранці: "Пам'ятаю, як вночі спали по черзі, бо боялися обоє засинати, щоб не пропустити сирену, щоб вчасно спуститися, одягнути дитину. Пам'ятаю, як ми спускалися в бомбосховище, будила сина, вдягала в зимовий одяг. Потім на 16 поверх без ліфта Саша ніс малого на руках. Я бачила цю підтримку, відчувала її, відчуваю досі".