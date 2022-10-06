Александр Печерица с 26 февраля в рядах ВСУ, по его словам, записать в терроборону было непросто, решение научиться военному делу без предыдущего опыта для него было одним из самых сложных.

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Александр Печерица о русской культуре

В интервью Алина Доротюк актер рассказал в частности о том, насколько важен запрет российским актерам и художникам осуществлять профессиональную деятельность на территории Украины. Однако, по его мнению, путь категорического запрета русского языка и культуры ошибочен.

Запрещать, мне кажется, это ложный путь. Ограничивать – да. Как-то объяснять, где хорошо, а где плохо – вот это путь. Ну а от того, что мы сейчас запретим Достоевского... Я не помню в его биографии, что он был знаком с Путиным и Федор Михайлович стоял где-то на площади и кричал: "Ра-си-я!" Достоевский умер раньше,

– заявил Печерица.

"Русская ли это культура? Российская. Но это часть мировой культуры. Этот диалог уже послевоенный. Следует запрещать то, что влияет, и должно быть наказано за эту шовинистическую политику – это так. Но есть классика, которая должна быть классикой", – дополнил военный.

Александр Печерица / Фото с инстаграма актера

Украинские актеры на войне

Кроме Александра, с первых дней войны взяли в руки оружие немало актеров и украинских звезд. Среди них: