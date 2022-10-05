Любава отметила, что все украинское кинопроизводство за последние 10 лет – и после 2014 года, и до 23 февраля 2022 года – было совместимо с российским производством. По словам актрисы, это не секрет, знают все.

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Актриса Любава Грешнова о съемках в России

В интервью УНИАН звезда рассказала: "Об этом сейчас много говорят наши актеры, потому что это стало такой новостью для многих. Хотя, когда у 90% украинских сериалов в главных ролях были российские актеры, особенно мужчины, почему-то это ни у кого не вызвало вопросов. Поэтому мы, можно сказать, были заложниками обстоятельств".

Некоторые контракты подписывались, например, так: половина съемок проходит в Украине, а половина – в России и так было всегда. Многие актеры ездили работать на две страны, отказывались единицы. Ну, буквально два-три человека,

– призналась она.

По словам Любавы, это была всего лишь работа: "Я никак не относилась к России, и когда началась война, конечно, никаких вопросов, каких-то рефлексий по поводу того, чтобы там по чему-то скучать, или еще что-то – не было. Я абсолютно спокойно закрыла для себя этот вопрос навеки. Стать персоной нон грата не боялась. Это даже честь для меня. Быть запрещенным в России сейчас – это круто".

Любава Грешнова / Фото из инстаграма актрисы

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Что известно о Любаве Грешновой

Любава Грешнова родилась 5 июля 1988 в Харькове. Этот город – Родина актрисы. Там она училась в университете Киевского национального университета имени Карпенко-Карого и изучала актерское мастерство.

В 2009 году вошла в труппу театра "Созвездие", где она сыграла роль Митиля в пьесе "Синяя птица". В 2012 году звезда переехала в Москву, где и осталась работать.

Популярность Любавы Грешновой в значительной степени связана с ролями, которые она сыграла в фильмах, таких как "Маршрут милосердия", "Соседи", "Любовь и немножко перца", "Огни большого города", "По закону", "Чудо", "Время грехов", "Дом для двоих", "Бывшая".

Сегодня Любава находится в Польше, волонтерит и публикует сообщения в инстаграме на украинском языке.

Напомним, недавно ВСУ уволили родной город, где находит ее дом, родственники и знакомые. Речь идет о городе, который с первых дней войны был в оккупации, но звезда его не называет. Известно, что актриса родилась в Харькове.