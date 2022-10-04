Редакция Кино 24 традиционно собрала все интереснейшие премьеры месяца в одном материале. Комедии, драмы, боевики, гороры – выбирайте из списка и просматривайте осенними вечерами.

К теме Сериалы октября 2022 года, которые не захочется поставить на паузу

Новые фильмы октября 2022 – сюжеты и трейлеры

Как там Катя

Премьера – 5 октября

Главную героиню в украинском фильме зовут Аня. Она врач скорой помощи. А еще она мать-одиночка, которая изо всех сил пытается "выплыть" в этой жизни. Аня – современная молодая женщина, которая существует в реалиях страны до начала полномасштабной войны и поднимает вопросы выживания и потери.

"Как там Катя" 2022: смотрите трейлер

К теме О фильме "Как там Катя", съемки с Зеленским и россиян: искренний разговор с Анастасией Карпенко

Пришелец из будущего

Премьера – 6 октября

События в картине проходят в 2555 году. По сюжету экологическая катастрофа уничтожила нашу цивилизацию. Оставшиеся на Земле доживают свои последние дни. Последний спасшийся решает вернуться в 21 век, чтобы спасти мир.

"Пришелец из будущего" 2022: смотрите трейлер онлайн

Королева Елизавета II: Ее славное правление

Премьера – 6 октября

Лента о самом длинном 70-летнем правлении королевы Великобритании Елизавета II.

"Королева Елизавета II: Ее славное правление": смотрите трейлер ленты онлайн

Королева-воин

Премьера – 6 октября

Сюжет фильма основывается на реальных событиях, происходивших в африканском королевстве Дагомея. Лента расскажет о настоящем мужестве женщин и независимости. События в картине проходят в 18 – 19 веках. Главную роль в фильме сыграла знаменитая актриса Виола Дэвис.

"Королева-воин": смотрите трейлер

Хроники Веспер

Премьера – 6 октября

В фильме мы увидим Землю в будущем. Люди на грани вымирания, несмотря на значительный технологический процесс. Они все еще пытаются бороться за жизнь, но природа эволюционировала и только уничтожает все. По сюжету 13-летняя девочка стремится что-то изменить, удастся ли ей – узнаете после просмотра.

"Хроники Веспер" 2022: смотрите трейлер по-русски онлайн

Максим Оса

Премьера – 13 октября

События фильма изображают 1636 год. По сюжету польский король платит дань казакам, чтобы предотвратить восстание. Золото везут в кабак Нахмана, где его ждет хорунжий Корсунского полка Максим Оса. Но вместо отряда из 5 братчиков в корчму заворачивает полуживой казак с пустым кисетом. Вместе с ним Оса отправляется на поиски пропавших собратьев и находит их изуродованные тела в глубине леса.

"Максим Оса": смотрите трейлер

Хэллоуин. Конец

Премьера – 13 октября

Фильм рассказывает завершение истории о недостойном маньяке Майкле Майерсе из Лори Строуд.

"Хэллоуин. Конец" 2022: смотрите трейлер онлайн

Любовь напрокат

Премьера – 13 октября

Мелодрама рассказывает о Поппе, специалисте по маркетингу, чья жизнь совершенно изменилась после того, как она соврала о помолвке с красавцем-клиентом своего босса Майло.

"Любовь напрокат" 2022: смотрите трейлер

Черный Адам

Премьера – 20 октября

После того как древние боги сделали Адама всемогущим прошло 5 тысяч лет. Его сразу же заключили в тюрьму. Однако ему удалось уволиться, после чего он хочет показать уникальную форму правосудия.

"Черный Адам" 2022: смотрите трейлер онлайн

Принц Филипп: человек за троном

Премьера – 20 октября

В ленте покажут невероятную историю о путешествии принца Филиппа от беженца к герою войны и мужу королеве Елизавете II.

"Принц Филипп: человек за троном" 2022: смотрите трейлер онлайн

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