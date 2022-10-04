Редакція Кіно 24 традиційно зібрала усі найцікавіші прем'єри місяця в одному матеріалі. Комедії, драми, бойовики, горори, – обирайте зі списку і переглядайте осінніми вечорами.

До теми Серіали жовтня 2022, які не захочеться поставити на паузу

Нові фільми жовтня 2022 – сюжети та трейлери

Як там Катя

Прем’єра – 5 жовтня

Головну героїню в українському фільмі звати Аня. Вона лікарка швидкої допомоги. А ще вона мати-одиначка, яка з усіх сил намагається "випливти" в цьому житті. Аня – сучасна молода жінка, яка існує в реаліях країни до початку повномасштабної війни та підіймає питання виживання й втрати.

"Як там Катя" 2022: дивіться трейлер

До теми Про фільм "Як там Катя", зйомки з Зеленським та росіян: щира розмова з Анастасією Карпенко

Прибулець з майбутнього

Прем’єра – 6 жовтня

Події в картині відбуваються у 2555 році. За сюжетом екологічна катастрофа знищила нашу цивілізацію. Ті, хто залишився на Землі, доживає свої останні дні. Останній, хто врятувався, вирішує повернутися у 21 століття, щоб врятувати світ.

"Прибулець з майбутнього" 2022: дивіться трейлер онлайн

Королева Єлизавета II: Її славне правління

Прем’єра – 6 жовтня

Стрічка про найдовше 70-річне правління королеви Великої Британії Єлизавета II.

"Королева Єлизавета II: Її славне правління": дивіться трейлер стрічки онлайн

Королева-воїн

Прем’єра – 6 жовтня

Сюжет фільму ґрунтується на реальних подіях, які відбувалися в африканському королівстві Дагомея. Стрічка розкаже про справжню мужність жінок та незалежність. Події у картині відбуваються у 18 – 19 століттях. Головну роль у фільмі зіграла знаменита актриса Віола Девіс.

"Королева-воїн": дивіться трейлер

Хроніки Веспер

Прем’єра – 6 жовтня

У фільмі ми побачимо Землю у майбутньому. Люди на межі вимирання, попри значний технологічний процес. Вони все ще намагаються боротися за життя, однак природа еволюціонувала і лише знищує все. За сюжетом 13-річна дівчинка прагне щось змінити, та чи вдасться їй – дізнаєтеся після перегляду.

"Хроніки Веспер" 2022: дивіться трейлер українською онлайн

Максим Оса

Прем’єра – 13 жовтня

Події фільму зображають 1636 рік. За сюжетом польський король сплачує данину козакам, аби запобігти повстанню. Золото везуть до шинку Нахмана, де на нього чекає хорунжий Корсунського полку Максим Оса. Та замість загону з 5 братчиків до корчми завертає напівживий козак з пустим капшуком. Разом із ним Оса вирушає на пошуки зниклих побратимів і знаходить їхні понівечені тіла в глибині лісу.

"Максим Оса": дивіться трейлер

Хелловін. Кінець

Прем’єра – 13 жовтня

Фільм розповідає завершення історії про негідного маніяка Майкла Майерса з Лорі Строуд.

"Хелловін. Кінець" 2022: дивіться трейлер онлайн

Кохання напрокат

Прем’єра – 13 жовтня

Мелодрама розповідає про Поппі, фахівця з маркетингу, чиє життя абсолютно змінилося після того, як вона збрехала про заручини з красенем-клієнтом свого боса Майло.

"Кохання напрокат" 2022: дивіться трейлер

Чорний Адам

Прем’єра – 20 жовтня

Після того, як стародавні боги зробили Адама всемогутнім пройшло 5 тисяч років. Його відразу ж ув’язнили. Однак, йому вдалося звільнитися, після чого він хоче показати унікальну форму правосуддя.

"Чорний Адам" 2022: дивіться трейлер онлайн

Принц Філіп: людина по за троном

Прем’єра – 20 жовтня

У стрічці покажуть неймовірну історію про подорож принца Філіпа від біженця до героя війни та чоловіка королеви Єлизавети II.

"Принц Філіп: людина по за троном" 2022: дивіться трейлер онлайн

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