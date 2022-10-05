Любава зазначила, що все українське кіновиробництво за останні 10 років – і після 2014 року, і до 23 лютого 2022 – було сумісне з російським виробництвом. За словами акторки, це не секрет, це знають усі.

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Акторка Любава Грєшнова про зйомки у Росії

В інтерв’ю УНІАН зірка розповіла: "Про це зараз багато говорять наші актори, бо це стало такою начебто новиною для багатьох. Хоча, коли у 90 % українських серіалів в головних ролях були російські актори, особливо чоловіки, чомусь це ні в кого не викликало питань. Тому ми, можна сказати, були заручниками обставин".

Деякі контракти підписувалися, наприклад, так: половина зйомок проходить в Україні, а половина – в Росії, і так було завжди. Дуже багато акторів їздили працювати на дві країни, відмовлялися одиниці. Ну, буквально дві-три людини,

– зізналася вона.

За словами Любави, це була всього тільки робота: "Я ніяк не ставилася до Росії, і коли почалася війна, звісно, ніяких питань, якихось рефлексій стосовно того, щоб там за чимось сумувати, чи ще щось – не було. Я абсолютно спокійно закрила для себе це питання навіки. Стати персоною нон грата не боялася. Це навіть честь для мене. Бути забороненим в Росії зараз – це круто".

Любава Грєшнова / Фото з інстаграму актриси

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Що відомо про Любаву Грешнову

Любава Грешнова народилась 5 липня 1988 року у Харкові. Це місто – Батьківщина актриси. Там вона навчалася в університеті Київського національного університету імені Карпенко-Карого і вивчала акторську майстерність.

У 2009 році увійшла до трупи театру "Сузір’я", де вона зіграла роль Мітіль в п'єсі "Синя птаха". У 2012 році зірка переїхала до Москви, де і залишилася працювати.

Популярність Любави Грешнової значною мірою пов'язана з ролями, які вона зіграла у фільмах, таких як "Маршрут милосердя", "Сусіди", "Любов і трошки перцю", "Вогні великого міста", "За законом", "Диво", "Час гріхів", "Будинок для двох", "Колишня".

Сьогодні Любава знаходиться у Польщі, волонтерить та публікує дописи в інстаграмі українською мовою.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ звільнили рідне місто, де розташовується її дім, родичі та знайомі. Йдеться про місто, яке з перших днів війни було в окупації, але зірка його не називає. Відомо, що актриса народилася у Харкові.