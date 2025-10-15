Другие же начхали на все, что творит Россия в Украине, и продолжили зарабатывать кровавые деньги на территории оккупантов. В материале Кино 24 вы узнаете, что известно об этих актерах и режиссерах.

Какие украинские актеры и режиссеры работают в России?

Оксана Байрак

Оксана Байрак – украинский режиссер и сценарист, которая до начала большой войны в Украине снимала ленты как в Украине, так и в России.

После 24 февраля 2022 года она выехала в Россию и активно поддерживает российскую пропаганду. Байрак дает интервью российским СМИ, а также сотрудничает с российскими продакшнами. Она работает над телесериалами и фильмами для российского телевидения.

Для многих ее коллег это не стало неожиданностью, ведь еще до начала большой войны она имела очевидно пророссийскую позицию.

В 2004 году она публично выступила против Майдана.

Через два года, в 2006-м, баллотировалась в Верховную Раду от "Партии путинской политики".

В 2014 году режиссер осудила события Евромайдана, а впоследствии начала систематически высказываться против процессов декоммунизации и дерусификации в Украине.



Оксана Байрак / Фото из сети

Не только Байрак: какие еще актеры живут и снимаются в России?

Среди украинских актеров, которые также живут и работают в России, стоит назвать также таких артистов:

Галину Безрук,

Антонину Паперную,

Романа Якимчука,

Глеба Михайличенко.

Все они имеют украинский паспорт, однако живут и строят свою жизнь в России. Некоторые из них уже имеют семьи, а некоторые только строят собственную карьеру. Однако все эти актеры выбрали для себя жизнь в стране оккупантов.