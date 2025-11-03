Фільми, які засновані на реальних подіях, стали культовими саме тому, що показують долі людей, які реально існували, й постали як перед несправедливістю, так і перед тріумфом, передає 24 Канал.

"Соціальна мережа", 2010

Історія створення Facebook починається зі студентської кімнати Гарварду, де Марк Цукерберг пише код, який згодом змінить світ. Фільм розповідає про шлях до успіху, ціною якої стали розірвана дружба, судові процеси, зради та конкуренція.

Фільм показує, як народжувався цифровий гігант і які жертви стояли за амбіціями одного генія.

Фільм "Соціальна мережа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Метелик", 2017

Анрі Шар'єру несправедливо засуджують до довічного ув'язнення й відправляють до Французької Гвіани, де він має відбувати покарання. Там панують знущання, голод, зрада й смерть. Але чоловік не здається – багаторазово намагається втекти й планує втечу там, звідки втекти неможливо.

Ця історія незламності переверне уявлення багатьох людей про те, якою насправді важкою може бути доля і як жага до справедливості та свободи допомагає пройти неймовірні випробування.

Фільм "Метелик": дивіться онлайн трейлер фільму

"Оппенгеймер", 2023

Учений, який стоїть у центрі Манхеттенського проєкту, створює страшну зброю – вибух, який назавжди змінює світ. Фільм показує, як талант і відкриття можуть стати тягарем, коли їхні наслідки виходять за межі науки й стають політикою, смертю, історією.

Це історія про геніальність, яка стала особистим прокляттям винахідника.

Фільм "Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Король говорить", 2010

Принц, який зовсім не хотів бути королем, раптово змушений зайняти трон у час, коли країні потрібен сильний голос. Але він заїкається і не може виступати публічно. Нестандартний підхід логопеда допомагає йому повірити у себе й стати відомим королем Георгом VI.

Це фільм про внутрішню силу, подолання комплексів, дружбу та те, як одна мить промови може змінити цілий народ.

Фільм "Король говорить": дивіться онлайн трейлер фільму

