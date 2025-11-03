Фильмы, которые основаны на реальных событиях, стали культовыми именно потому, что показывают судьбы людей, которые реально существовали, и предстали как перед несправедливостью, так и перед триумфом, передает 24 Канал.

Не пропустите 4 сериала, сюжет которых удивит даже опытных киноманов

"Социальная сеть", 2010

История создания Facebook начинается со студенческой комнаты Гарварда, где Марк Цукерберг пишет код, который впоследствии изменит мир. Фильм рассказывает о пути к успеху, ценой которой стали разорванная дружба, судебные процессы, измены и конкуренция.

Фильм показывает, как рождался цифровой гигант и какие жертвы стояли за амбициями одного гения.

Фильм "Социальная сеть": смотрите онлайн трейлер фильма

Фільми та серіали показують, що найголовніше – вірити в успіх, попри все. Favbet також підтримує жагу до перемоги. Тут зручний сервіс та широкий вибір ігор – все, аби задовольнити найвибагливіших гравців.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

"Бабочка", 2017

Анри Шарьера несправедливо приговаривают к пожизненному заключению и отправляют во Французскую Гвиану, где он должен отбывать наказание. Там царят издевательства, голод, предательство и смерть. Но мужчина не сдается – многократно пытается сбежать и планирует побег там, откуда убежать невозможно.

Эта история несокрушимости перевернет представление многих людей о том, какой на самом деле тяжелой может быть судьба и как жажда справедливости и свободы помогает пройти невероятные испытания.

Фильм "Бабочка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Оппенгеймер", 2023

Ученый, который стоит в центре Манхэттенского проекта, создает страшное оружие – взрыв, который навсегда меняет мир. Фильм показывает, как талант и открытия могут стать бременем, когда их последствия выходят за пределы науки и становятся политикой, смертью, историей.

Это история о гениальности, которая стала личным проклятием изобретателя.

Фильм "Оппенгеймер": смотрите онлайн трейлер фильма

"Король говорит", 2010

Принц, который совсем не хотел быть королем, внезапно вынужден занять трон во время, когда стране нужен сильный голос. Но он заикается и не может выступать публично. Нестандартный подход логопеда помогает ему поверить в себя и стать известным королем Георгом VI.

Это фильм о внутренней силе, преодоление комплексов, дружбу и то, как одно мгновение речи может изменить целый народ.

Фильм "Король говорит": смотрите онлайн трейлер фильма

Недавно на телеэкраны вышел новый сезон "Ведьмака". Украинцы уже "окрестили" его позором года.

