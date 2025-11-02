Наша редакция поможет с поисками. В материале 24 Канала читайте о сериалах, сюжет которых может вас удивить.

Какие увлекательные сериалы посмотреть?

"Игра в кальмара"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий: 22

Южнокорейский сериал, который вышел в 2021 году и сразу стал довольно успешным. Это история о группе людей, которые участвуют в игре на выживание из-за финансовых трудностей. В течение шести дней они играют в детские игры. Победитель получит денежное вознаграждение – 45,6 миллиарда вон, а остальные – погибнут.

"Игра в кальмара": смотрите онлайн трейлер сериала

"Извне"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий: 30

События сериала разворачиваются в городе в США, откуда люди не могут уехать. Местные жители пытаются найти выход, но имеют дело с загадочными ночными существами, проживающими в лесу. Недавно в город приехала семья Мэтьюз. Они понимают, что попали в ловушку. Теперь все должны объединиться, чтобы выжить.

"Извне": смотрите онлайн трейлер сериала

"Призраки дома на холме"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 10

Летом 1992 года Хью и Оливия Крейн вместе с пятью детьми переезжают в Хилл-Хаус. Они должны отремонтировать особняк, чтобы потом продать его и купить новый дом.

Однако семья вынуждена остаться дольше. Начинают происходить паранормальные явления, в результате которых происходит трагическая потеря, а герои покидают дом.

Проходит 26 лет братья и сестры Крэйн и их отец воссоединяются. Они пережили очередную трагедию и должны осознать, как на них повлияло пребывание в Хилл-Хаусе.

"Призраки дома на холме": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кликбейт"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 8

В сериале рассказывается о таинственном исчезновении Ника Брюэра. Как-то в сети появляется видео с мужчиной, где он избит и держит табличку с надписью "Я обижаю женщин. За 5 миллионов просмотров я умру". Сестра и жена Ника начинают его искать и узнают некоторые тайны.

"Кликбейт": смотрите онлайн трейлер сериала