У матеріалі 24 Каналу читайте про серіали, сюжет яких може вас здивувати.

Які захопливі серіали подивитись?

"Гра в кальмара"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 22

Південнокорейський серіал, що вийшов у 2021 році й одразу став доволі успішним. Це історія про групу людей, які беруть участь у грі на виживання через фінансові труднощі. Протягом шести днів вони грають у дитячі ігри. Переможець отримає грошову винагороду – 45,6 мільярда вон, а інші – загинуть.

"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ззовні"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 30

Події серіалу розгортаються у місті в США, звідки люди не можуть виїхати. Місцеві жителі намагаються знайти вихід, але мають справу з загадковими нічними істотами, що проживають у лісі. Нещодавно до міста приїхала родина Метьюз. Вони розуміють, що потрапили у пастку. Тепер усі мають об'єднатися, щоб вижити.

"Ззовні": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Привиди будинку на пагорбі"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 10

Улітку 1992 року Г'ю та Олівія Крейн разом із п'ятьма дітьми переїжджають до Гілл-Хауса. Вони мають відремонтувати особняк, щоб потім продати його і купити новий будинок.

Однак сім'я змушена залишитись довше. Починають відбуватися паранормальні явища, внаслідок яких стається трагічна втрата, а герої залишають будинок.

Проходить 26 років брати й сестри Крейн та їхній батько возз'єднуються. Вони пережили чергову трагедію і мають усвідомити, як на них вплинуло перебування у Гілл-Хаусі.

"Привиди будинку на пагорбі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Клікбейт"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 8

У серіалі розповідається про таємниче зникнення Ніка Брюера. Якось у мережі з'являється відео з чоловіком, де він побитий і тримає табличку з написом "Я кривджу жінок. За 5 мільйонів переглядів я вмру". Сестра і дружина Ніка починають його шукати й дізнаються деякі таємниці.

"Клікбейт": дивіться онлайн трейлер серіалу