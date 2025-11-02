Наша редакція допоможе з пошуками. У матеріалі 24 Каналу читайте про серіали, сюжет яких може вас здивувати.
Які захопливі серіали подивитись?
"Гра в кальмара"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 22
Південнокорейський серіал, що вийшов у 2021 році й одразу став доволі успішним. Це історія про групу людей, які беруть участь у грі на виживання через фінансові труднощі. Протягом шести днів вони грають у дитячі ігри. Переможець отримає грошову винагороду – 45,6 мільярда вон, а інші – загинуть.
"Ззовні"
- Кількість сезонів: 3
- Кількість серій: 30
Події серіалу розгортаються у місті в США, звідки люди не можуть виїхати. Місцеві жителі намагаються знайти вихід, але мають справу з загадковими нічними істотами, що проживають у лісі. Нещодавно до міста приїхала родина Метьюз. Вони розуміють, що потрапили у пастку. Тепер усі мають об'єднатися, щоб вижити.
"Привиди будинку на пагорбі"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 10
Улітку 1992 року Г'ю та Олівія Крейн разом із п'ятьма дітьми переїжджають до Гілл-Хауса. Вони мають відремонтувати особняк, щоб потім продати його і купити новий будинок.
Однак сім'я змушена залишитись довше. Починають відбуватися паранормальні явища, внаслідок яких стається трагічна втрата, а герої залишають будинок.
Проходить 26 років брати й сестри Крейн та їхній батько возз'єднуються. Вони пережили чергову трагедію і мають усвідомити, як на них вплинуло перебування у Гілл-Хаусі.
"Клікбейт"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
У серіалі розповідається про таємниче зникнення Ніка Брюера. Якось у мережі з'являється відео з чоловіком, де він побитий і тримає табличку з написом "Я кривджу жінок. За 5 мільйонів переглядів я вмру". Сестра і дружина Ніка починають його шукати й дізнаються деякі таємниці.
