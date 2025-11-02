На платформі Netflix можна знайти безліч коротких шоу, які можна переглянути за один раз. 24 Канал підібрав 3 мінісеріали для різного настрою – від трилера до комедії.

Дивіться також 10 найочікуваніших серіалів листопада, які не можна пропустити цього місяця

"Ферзевий гамбіт"

Кількість серій: 7

Жанр: психологічний трилер

Якщо ви досі не подивилися цей серіал, обов'язково зробіть це цієї неділі. Він розповідає про Бет Гармон – геніальну шахістку з непростим життям. Її мета – піднятись на вершину турніру, де домінують чоловіки. Водночас дівчина бореться з алкогольною і наркотичною залежностями.

"Ферзевий гамбіт": дивіться трейлер онлайн

"Резиденція"

Кількість серій: 8

Жанр: кримінал, детектив

Серіал розповідає про ексцентричну детективку Корделію Капп, яку раптово викликають до Білого дому – там сталося вбивство. Ніхто не може залишити будівлю, поки Корделія ретельно не проведе своє розслідування. Це захоплива детективна історія з унікальним сюжетом, що ідеальна для перегляду у вихідний.

"Резиденція": дивіться трейлер онлайн

"Чотири пори року"

Кількість серій: 8

Жанр: комедія, мелодрама

Три пари друзів щосезону вирушають у відпустку разом. Та одного разу все змінюється: Нік оголошує про розлучення після 25 років шлюбу й приїжджає на відпочинок з молодою дівчиною. Героям доводиться розкрити старі образи, зізнатися про кризи у стосунках і зіштовхнутись з несподіваними зізнаннями.

"Чотири пори року": дивіться трейлер онлайн

Також у вихідні можна переглянути якісне українське кіно. Зверніть увагу на добірку нових українських фільмів.