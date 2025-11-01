Від трилерів до фентезі – у листопаді вийде низка різножанрових новинок. 24 Канал розповість про найочікуваніші серіали місяця, які варто додати у свій список перегляду.

"Все чесно"

Прем'єра: 4 листопада, Hulu

У новому серіалі від Раяна Мерфі головні ролі зіграли Кім Кардашян, Сара Полсон і Гленн Клоуз. Драма розповість про успішну адвокатку, що займається розлученнями, та власницю лос-анджелеської юридичної фірми, де працюють лише жінки.

"Все чесно": дивіться трейлер онлайн

"Усе її вина"

Прем'єра: 6 листопада, Peacock

У центрі сюжету – Марісса, яка має забрати сина Міло після його зустрічі з однокласником. Жінка приїздить за адресою, але не може знайти хлопчика, а двері їй відчиняє незнайомка. Серіал втілює один з найбільших кошмарів для будь-яких батьків.

"Усе її вина": дивіться трейлер онлайн

"Убитий блискавкою"

Прем'єра: 6 листопада, Netflix

Політичний мінісеріал – це історія життя Джеймса Гарфілда, 20 президента США. Сюжет також зосереджується на вбивстві Гарфілда Чарльзом Гітом.

"Убитий блискавкою": дивіться трейлер онлайн

"Макстон Голл", 2 сезон

Прем'єра: 7 листопада, Prime Video

Це продовження романтичної історії про дівчину Рубі, яка вступає в омріяний Оксфордський університет. Серед мажорів та багатіїв вона дізнається таємницю її зарозумілого однокласника Джеймса. Але раптом між героями з'являються почуття.

"Макстон Голл", 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Палм-Рояль" 2 сезон

Прем'єра: 12 листопада, Apple TV+

У центрі сюжету – Максін Сіммонс, яка намагається потрапити до "еліти" суспільства Палм-Біч у 1960-х. У другому сезоні головна героїня продовжить підкорювати Палм-Біч та дізнаватиметься все більше секретів його мешканців.

"Палм-Рояль" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Мертей"

Прем'єра: 14 листопада, HBO

Драма про спокусу та владу у Франції XVIII століття створена за романом П'єра Шодерло де Лакло "Небезпечні зв'язки". У центрі – Ізабель де Мертей – сирота, яка потрапляє у пастку віконта де Вальмона. Їй вдається піднятись до двору Людовіка XV і стати маркізою.

"Мертей": дивіться трейлер онлайн

"Звір у мені"

Прем'єра: 15 листопада, Netflix

Письменниця Еґґі Віґґс після смерті сина відходить від свого звичного життя і перестає писати. Раптом у неї з'являється новий сусід. Найл Джарвіс, якого підозрювали у зникненні дружини, оселяється в будинку поруч.

"Звір у мені": дивіться трейлер онлайн

"Злочинний намір"

Прем'єра: 16 листопада, Amazon

Привабливий репетитор проникає у життя багатої родини не просто так – він спланував жорстоку помсту. Сім'я мусить протистояти ворогу, якого прихистила у власному домі.

"Злочинний намір": дивіться трейлер онлайн

"Таємний інформатор" 2 сезон

Прем'єра: 20 листопада, Netflix

Серіал розповідає про професора, який не може змиритися з рутинним життям на пенсії. Він отримує друге дихання, коли приватна детективка залучає його до розслідування у будинку для літніх людей. Другий сезон продовжить розповідати про його пригоди.

"Таємний інформатор": дивіться трейлер онлайн

"Дивні дива" 5 сезон, 1 частина

Прем'єра: 27 листопада, Netflix

Фінальний сезон одного з найкращих фантастичних серіалів розіб'ють на три частини, перша з яких вийде 26 листопада. У нових епізодах продовжать історію про моторошні події, що переслідують мешканців містечка Гокінс.

"Дивні дива", 5 сезон: дивіться трейлер онлайн