От триллеров до фэнтези – в ноябре выйдет ряд разножанровых новинок. 24 Канал расскажет о самых ожидаемых сериалах месяца, которые стоит добавить в свой список просмотра.

К слову Будет ли продолжение топового украинского сериала "Любовь и пламя"

"Все честно"

Премьера: 4 ноября, Hulu

В новом сериале от Райана Мерфи главные роли сыграли Ким Кардашян, Сара Полсон и Гленн Клоуз. Драма расскажет об успешном адвокате, занимающейся разводами, и владелице лос-анджелесской юридической фирмы, где работают только женщины.

"Все честно": смотрите трейлер онлайн

"Все ее вина"

Премьера: 6 ноября, Peacock

В центре сюжета – Марисса, которая должна забрать сына Мило после его встречи с одноклассником. Женщина приезжает по адресу, но не может найти мальчика, а дверь ей открывает незнакомка. Сериал воплощает один из самых больших кошмаров для любых родителей.

"Все ее вина": смотрите трейлер онлайн

"Убитый молнией"

Премьера: 6 ноября, Netflix

Политический мини-сериал – это история жизни Джеймса Гарфилда, 20 президента США. Сюжет также сосредотачивается на убийстве Гарфилда Чарльзом Гитом.

"Убитый молнией": смотрите трейлер онлайн

"Макстон Холл", 2 сезон

Премьера: 7 ноября, Prime Video

Это продолжение романтической истории о девушке Руби, которая поступает в желанный Оксфордский университет. Среди мажоров и богачей она узнает тайну ее высокомерного одноклассника Джеймса. Но вдруг между героями появляются чувства.

"Макстон Холл", 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Палм-Рояль" 2 сезон

Премьера: 12 ноября, Apple TV+

В центре сюжета – Максин Симмонс, которая пытается попасть в "элиту" общества Палм-Бич в 1960-х. Во втором сезоне главная героиня продолжит покорять Палм-Бич и будет узнавать все больше секретов его жителей.

"Палм-Рояль" 2 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Мертей"

Премьера: 14 ноября, HBO

Драма об искушении и власти во Франции XVIII века создана по роману Пьера Шодерло де Лакло "Опасные связи". В центре – Изабель де Мертей – сирота, которая попадает в ловушку виконта де Вальмона. Ей удается подняться ко двору Людовика XV и стать маркизой.

"Мертей": смотрите трейлер онлайн

"Зверь во мне"

Премьера: 15 ноября, Netflix

Писательница Эгги Виггс после смерти сына отходит от своей привычной жизни и перестает писать. Вдруг у нее появляется новый сосед. Найл Джарвис, которого подозревали в исчезновении жены, поселяется в доме рядом.

"Зверь во мне": смотрите трейлер онлайн

"Преступное намерение"

Премьера: 16 ноября, Amazon

Привлекательный репетитор проникает в жизнь богатой семьи не просто так – он спланировал жестокую месть. Семья должна противостоять врагу, которого приютила в собственном доме.

"Преступное намерение": смотрите трейлер онлайн

"Тайный информатор" 2 сезон

Премьера: 20 ноября, Netflix

Сериал рассказывает о профессоре, который не может смириться с рутинной жизнью на пенсии. Он получает второе дыхание, когда частный детектив привлекает его к расследованию в доме престарелых. Второй сезон продолжит рассказывать о его приключениях.

"Тайный информатор": смотрите трейлер онлайн

"Очень странные дела" 5 сезон, 1 часть

Премьера: 27 ноября, Netflix

Финальный сезон одного из лучших фантастических сериалов разобьют на три части, первая из которых выйдет 26 ноября. В новых эпизодах продолжат историю о жутких событиях, преследующих жителей городка Хокинс.

"Очень странные дела", 5 сезон: смотрите трейлер онлайн