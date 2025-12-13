У 2 сезоні "Кави з кардамоном" з'явились два головних актори: Олексій Гнатковський та Олександр Кобзар. Кого вони зіграли у серіалі, дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

Кого Олексій Гнатковський та Олександр Кобзар зіграли у 2 сезоні "Кави з кардамоном"?

Олексій Гнатковський виконав роль амбітного промисловця Стефана Терлецького у 2 сезоні "Кави з кардамоном". Спершу між його персонажем та Анною були напружені стосунки, адже чоловік зазіхнув на її землю. Згодом між головними героями спалахнула іскра, однак Стефан мав суперника.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній Гнатковський розповідав, що отримав дуже великий гонорар за роль в історичній драмі, але актор віддав його на потреби Збройних Сил України.

Мені сподобався сценарій. Я хотів, щоб було якесь таке кіно – типу "Віднесені вітром", тобто для великої аудиторії. Щоб це було якісно,

– зізнався Олексій.

Гнатковський дебютував у кіно у 2023 році, знявшись у фільмі Олеся Саніна "Довбуш". Актор здебільшого грає в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка, тож коли оголосили, що він з'явиться у "Каві з кардамоном", багато людей здивувалися.

Така у мене позиція: або це має бути якісне (кіно – 24 Канал) з мистецького або виробничого погляду, або це мають бути хороші гроші. Бо, зрештою, це моя професія, я іншим на хліб не заробляю. Але є один момент: якщо це хороші гроші й це не йде супроти моїх переконань,

– зауважив Гнатковський.

Олексій Гнатковський у ролі Стефана Терлецького / Фото з інстаграму "Кави з кардамоном"

Олександр Кобзар зіграв суперника Стефана Терлецького у боротьбі за серце Анни – впливового міністра фінансів Павела Крушевського. Герой намагається допомогти жінці врятувати її землю.

Кобзар родом із Києва. Він є випускником Київського державного інституту театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого (нині Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого). Актор навчався на курсі народного артиста України Б. П. Ставицького.

З 2004 до 2016 року грав у Київському академічному театрі драми та комедії ла лівому березі Дніпра. У 2007 році отримав театральну премію "Київська пектораль". Олександр переміг у номінації "Найкраще виконання чоловічої ролі" за виставу Олександра Марданя "Останній герой", його персонажа звати Віктор.

Кобзар виконав одну з головних ролей у фільмі 2014 року "Поводир", режисером якого став Олесь Санін. З 2016 році актор працює в Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки.

Олександр Кобзар у ролі Павела Крушевського / Фото з інстаграму "Кави з кардамоном"