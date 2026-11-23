Если в последнее время реальность напоминает фантастический фильм с весьма сомнительным сценарием, самое время переключиться на вымышленные миры. Там, конечно, тоже не все гладко: пришельцы проводят атаку на Землю, искусственный интеллект выходит из-под контроля, а человечеству в очередной раз грозит уничтожение. Зато все это, по крайней мере, можно выключить пультом.

24 Канал собрал пять захватывающих фильмов, которые не ограничиваются красивыми спецэффектами. Здесь есть неожиданные сюжетные повороты, серьезные вопросы о будущем человечества и истории, после которых придется еще немного посидеть в тишине и поразмыслить.

"Интерстеллар", 2014

Жанр: научная фантастика, драма, приключения

IMDb: 8,7

Земля постепенно становится непригодной для жизни, поэтому группа астронавтов отправляется через космическую червоточину на поиски нового дома для человечества. Среди них – бывший пилот Купер, которому приходится оставить детей ради миссии, от которой зависит будущее планеты.

Почему стоит посмотреть. Кристофер Нолан создал космическую историю, которая одинаково впечатляет масштабами Вселенной и человеческими эмоциями. Невероятные пейзажи, музыка Ганса Циммера и сюжетные повороты заставляют забыть о времени. Однако в этом фильме оно буквально работает против героев.



"Интерстеллар": смотреть трейлер

"Прибытие", 2026

Жанр: фантастика, триллер, драма

IMDb: 7,9

На Земле внезапно появляются двенадцать загадочных инопланетных кораблей. Пока военные готовятся к худшему, лингвистка Луиза Бэнкс пытается установить контакт с пришельцами и понять их истинные намерения.

Почему стоит посмотреть. Если вам надоели фильмы, где человечество сначала стреляет, а уже потом пытается поговорить, эта история станет приятным исключением. Дени Вильнев создал умную, атмосферную фантастику с неожиданным финалом, который меняет восприятие всего увиденного.



"Прибытие": смотреть трейлер

"На грани будущего", 2014

Жанр: фантастический боевик, приключения

IMDb: 7,9

Во время войны с инопланетными захватчиками майор Уильям Кейдж гибнет в бою, но неожиданно просыпается в начале того же самого дня. Теперь он вынужден снова и снова переживать сражение, постепенно приближаясь к разгадке, которая может спасти человечество.

Почему стоит посмотреть. Том Круз здесь умирает настолько часто, что даже самые преданные поклонники актера рискуют сбиться со счета. Но за зрелищными сражениями и черным юмором скрывается прекрасно продуманная история об ошибках, которые иногда приходится исправлять сотни раз.



"На грани будущего": смотреть трейлер

"Дюна: Часть вторая", 2024

Жанр: научная фантастика, приключения, драма

IMDb: 8,5

Пол Атрид объединяется с жителями пустынной планеты Арракис, чтобы отомстить врагам, уничтожившим его семью. Однако борьба за власть постепенно превращается в конфликт, способный изменить судьбу целой галактики.

Почему стоит посмотреть. Гигантские песчаные черви, грандиозные сражения и настолько красивые пустынные пейзажи, что даже отсутствие кондиционера кажется частью атмосферы. Дени Вильнев создал настоящее визуальное зрелище, в котором зрелищность сочетается с политическими интригами и сложными моральными выборами. Но перед просмотром лучше освежить в памяти первую часть.



"Дюна: Часть вторая": смотреть трейлер

"Эксмашина", 2014

Жанр: научная фантастика, психологический триллер

IMDb: 7,7

Сюжет. Молодой программист Калеб получает приглашение в роскошное уединенное поместье гениального изобретателя. Там ему предстоит протестировать чрезвычайно развитый искусственный интеллект в теле человекоподобного робота по имени Ава. Однако обычный эксперимент быстро превращается в опасную психологическую игру.

Почему стоит посмотреть. Фильм , после которого захочется с большей настороженностью относиться к собственным умным устройствам. Здесь почти нет масштабных взрывов или космических сражений, зато напряжение растет с каждой сценой. И чем дальше развиваются технологии, тем менее фантастической кажется эта история.

"Эксмашина": смотреть трейлер

У нас для вас еще подборка классныхфильмов на вечер.