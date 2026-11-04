Если "Дюна" вас поразила: 5 фантастических фильмов, которые не уступают ей по зрелищности

Песчаные бури, межпланетные войны, борьба за власть и герои, которым приходится спасать человечество. Если после "Дюны" обычные фантастические фильмы кажутся слишком простыми, пришло время найти ей достойную замену.

24 Канал собрал фильмы на вечер, которые понравятся поклонникам вселенной Фрэнка Герберта. Здесь хватает масштабных сражений, опасных миров и персонажей, у которых проблем гораздо больше, чем у Пола Атрида.

"Бегущий по лезвию 2049", 2017

Жанр: научная фантастика, триллер, детектив

IMDb: 8,0

В будущем люди живут бок о бок с искусственно созданными репликантами. Полицейский Кей случайно обнаруживает тайну, которая может навсегда изменить общество. Его расследование превращается в опасное путешествие по миру, где даже собственные воспоминания могут оказаться обманом.

Что говорят критики: Брайан Таллерико с RogerEbert.com назвал картину одним из самых глубоких философских научно-фантастических фильмов. Особенно он отметил потрясающую операторскую работу Роджера Дикинса и игру Райана Гослинга.

"Бегущий по лезвию 2049": смотреть трейлер

"Безумный Макс: Дорога ярости", 2015

Жанр: постапокалиптический боевик, фантастика

IMDb: 8,1

В мире, где вода ценится дороже золота, Макс и Фуриоза пытаются сбежать от жестокого диктатора. Впереди – бесконечная пустыня, армия безумных преследователей и автомобильные погони, после которых даже песчаные черви из "Дюны" покажутся довольно милыми существами.

Что говорят критики: Брайан Таллерико высоко оценил динамичный монтаж, практичные спецэффекты и зрелищные погони. По мнению критика, Джордж Миллер фактически переосмыслил жанр постапокалиптического боевика.



"Безумный Макс: Дорога ярости": смотреть трейлер

"Прибытие", 2016

Жанр: научная фантастика, драма, триллер

IMDb: 7,9

На Земле появляются загадочные космические корабли. Чтобы выяснить намерения пришельцев, военные привлекают лингвистку Луизу Бэнкс. Пока мир готовится к возможной войне, женщина пытается найти общий язык с существами, которые воспринимают реальность совершенно иначе.

Что говорят критики: Брайан Таллерико отметил эмоциональную глубину фильма и мастерскую режиссуру Дени Вильнева. Особой похвалы удостоились актерская игра Эми Адамс и необычный взгляд на природу времени.



"Прибытие": смотреть трейлер

"Бунтар Один. Звездные войны. История", 2016

Жанр: космическая фантастика, приключенческий боевик

IMDb: 7,8

Группа повстанцев отправляется на почти самоубийственную миссию, чтобы похитить чертежи "Звезды смерти" – самого опасного оружия Галактической империи. Героев ждут космические сражения, опасные операции и борьба против системы, которая не привыкла проигрывать.

Что говорят критики: Мэтт Золлер Сайтц из RogerEbert.com особо отметил масштабную финальную битву и более реалистичное изображение войны, чем во многих других частях франшизы.



"Бунтарь Один. Звездные войны. История": смотреть трейлер

"Создатель", 2023

Жанр: научная фантастика, боевик, драма

IMDb: 6,7

Человечество ведет масштабную войну против искусственного интеллекта. Бывший спецназовец Джошуа получает задание уничтожить секретное оружие машин. Однако вместо боевого робота он находит ребенка, от которого может зависеть судьба всего мира.

Что говорят критики: Кристи Лемир с RogerEbert.com похвалила визуальные эффекты и масштабный фантастический мир, однако раскритиковала поверхностность сюжета и недостаточно убедительные отношения между персонажами.



"Создатель": смотреть трейлер

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