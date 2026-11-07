Как в "Аватаре", только еще удивительнее: 4 фантастических фильма с невероятными мирами

Понравилась Пандора с ее фантастической природой и необычными существами? Тогда приготовьтесь к еще нескольким кинематографическим путешествиям. Эти четыре фильма удивят вас мирами, которые трудно забыть даже после финальных титров.

Фантастика позволяет на несколько часов забыть о привычной реальности и оказаться там, где действуют совершенно другие правила. 24 Канал собрал четыре фильма с необычными кинематографическими мирами, каждый из которых способен удивить даже самого взыскательного зрителя.

"Дюна: Часть вторая" (2024)

Рейтинг IMDb: 8,4/10

Жанр: фантастика, приключения, драма, боевик.

Арракис – это планета, где вода ценнее золота, а один неосторожный шаг в пустыне может стоить жизни. Именно здесь огромные песчаные черви прячутся под поверхностью дюн, а местные жители научились выживать в условиях, которые кажутся невозможными для человека.

Во второй части масштабной экранизации романа Фрэнка Герберта режиссер Дени Вильнев что еще глубже погружает зрителя во вселенную "Дюны". Особое внимание привлекают культура фрименов, их традиции, способ передвижения по пустыне и особая связь с окружающей средой.

Смотрите трейлер фильма "Дюна: Часть вторая" онлайн

"Человек-паук: Через вселенную" (2023)

Рейтинг IMDb: 8,5/10

Жанр: анимация, фантастика, приключения, боевик.

А что, если бы каждая параллельная вселенная имела не только своих супергероев, но и уникальный визуальный стиль? В мультфильме "Человек-паук: Через вселенные" эта идея превращается в настоящий взрыв цветов, форм и художественных экспериментов.

Майлз Моралес снова оказывается в центре событий, но на этот раз его приключение выходит далеко за пределы знакомого Бруклина. Герой встречает других Человеков-пауков из разных измерений, и у каждого из них своя история и особая эстетика.

Одна вселенная напоминает комикс, другая построена на экспрессивных цветах, а третья выглядит так, будто ее нарисовали акварелью. Создатели не пытаются сделать все измерения одинаковыми – напротив, каждое из них обладает собственным характером.

Смотрите трейлер фильма "Человек-паук: Через вселенные" онлайн

"Бедные создания" (2023)

Рейтинг IMDb: 7,7/10

Жанр: фантастика, драма, комедия, мелодрама.

Если бы викторианская эпоха существовала в альтернативной вселенной, она могла бы выглядеть именно так. В фильме Йоргоса Лантимоса знакомые города превращаются в причудливые пространства с необычной архитектурой, фантастическими пейзажами и почти сказочной атмосферой.

Главная героиня Белла Бакстер в исполнении Эммы Стоун возвращается к жизни благодаря эксперименту эксцентричного ученого. Она открывает для себя мир, о котором раньше не знала, и отправляется в путешествие за пределы привычного окружения.

Однако главная особенность фильма – его визуальный язык. Лантимос создает альтернативную реальность, в которой смешиваются элементы стимпанка, готики и фантастики. Необычные костюмы, сюрреалистические интерьеры и причудливые города делают каждую сцену похожей на отдельную картину.

Смотрите трейлер фильма "Бедные создания" онлайн

"Унесенные призраками" (2001)

Рейтинг IMDb: 8,6/10

Жанр: анимация, фэнтези, приключения.

Обычный туннель может оказаться входом в мир, о существовании которого вы даже не догадывались. Именно так начинается приключение десятилетней Тихиро в знаменитом анимационном фильме Хаяо Миядзаки.

Девочка случайно попадает в загадочный мир духов, где работает баня для сверхъестественных существ, а наряду с ведьмами и драконами можно встретить персонажей, которых сложно даже описать словами.

Особенность этой вселенной – ее невероятная детализация. Здесь каждое существо обладает собственным характером, а даже обычные бытовые предметы приобретают магическое значение. Атмосферу дополняют японская мифология, традиционная архитектура и необычные пейзажи.

Смотрите трейлер фильма "Унесенные призраками" онлайн

А если после путешествий по фантастическим мирам хочется чего-то эмоционально более сложного, обратите внимание на 5 шедевров кино, которые трудно посмотреть во второй раз. Некоторые истории оставляют после себя больше, чем просто впечатления.