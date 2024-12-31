Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Deadline. Над фильмом работали режиссеры Брендан Белломо и Слава Леонтьев, которые смогли передать глубину и эмоциональность этой истории, что поражает своей силой и искренностью.

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Что известно о фильме "Фарфоровая война"

Фильм рассказывает историю трех украинских художников: Славы Леонтьева, его жены Ани Стасенко и их друга Андрея Стефанова, которые остались в Харькове, когда город с первого дня полномасштабного вторжения оказался под постоянными ракетными обстрелами. Они, как и многие другие, стали свидетелями ужасных разрушений и страданий, но не сломались, а наоборот – решили бороться.

"Фарфоровая война": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм показывает, как эти художники, которые остались в родном городе, борются с врагом не только с оружием (Слава Леонтьев был военным), но и через искусство. Они начали создавать фарфоровые изделия, ставшие символом несокрушимости и сопротивления. Кроме этого, художники украшали разрушенные дома своими произведениями, придавая тем самым улицам и кварталам города долю красоты и надежды в условиях войны.

Фильм передает мощный месседж о том, как культура и творчество могут стать формой борьбы и восстановления даже в самые темные времена, когда кажется, что все потеряно.