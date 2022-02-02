Феномен "Бумажного дома": что интересного вы не знали об исполнителях главных ролей

Не так давно мир увидел последний сезон культового испанского сериала. Можно сказать, что последние два сезона были самым эмоциональным, ведь авторы вывели из сериала ключевых действующих лиц.

Да и сами актеры признавались, что им трудно было прощаться со съемочной площадкой. Поскольку, зрители прекрасно знакомы с персонажами, мы решили рассказать непосредственно о самих актерах. Поскольку актерский состав сериала является чрезвычайно богатым, мы разделили истории о них на 2 части.

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Первую из них читайте дальше.

Альваро Морте ("Профессор"), 47 лет

Мужчина, исполнивший одну из ключевых ролей в сериале, является довольно-таки успешным и известным актером. Еще в детстве родители отдали его в Школу драматического искусства, где Альваро развивал свой потенциал и способности. Успешно окончил университет и уже пробовал себя в кино. Но в 2011 году у мужчины обнаружили злокачественную опухоль на правой ноге. В одном из интервью мужчина признался, что не представлял своей дальнейшей жизни и просто хотел спокойно умереть. Несмотря на тяжелые обстоятельства, ему удалось выздороветь и уже в следующем году приступить к съемкам. У него есть жена и прекрасные дети-близнецы. Актер увлекается музыкой и часто играет с детьми на разных инструментах.

"Профессор" и "Лиссабон" из сериала "Бумажный дом" / Фото IMDb

Ициар Итуньо ("Лиссабон"), 47 лет

Фильмография женщины насчитывает несколько десятков кино работ. Впервые на экранах Ициар появилась в 1997 году. Карьера протекает довольно-таки плавно. В мае 2017 года она была ведущей Portuguese Film Gala и EITB Gala для 65-го Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Кроме актерской деятельности, женщина еще и имеет певческую карьеру. Например, Ициар была одной из солисток в группах Dangiliske и INGOT. На своей странице звезда часто делится музыкальными видео и кадрами со съемок.

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"Лиссабон" из сериала "Бумажный дом" / Фото из инстаграма звезды

Педро Алонсо ("Берлин"), 50 лет

Мало кто знает, но Педро очень тяжело работал над тем, чтобы стать успешным актером. Еще с детства мужчина вел колонку о футболе в местной газете. После окончания школы переехал в Мадрид и поступил в Высшую королевскую школу драматического искусства, где кроме театрального искусства совмещал изучение журналистики. После выпуска работал барменом в одном из местных баров. И в 1995 году мужчина получил первую роль в картине "Привычки". Что интересно, Педро до сих пор пишет и даже рисует картины, что делает касательным его к персонажу "Берлина", который увлекался высоким искусством и поэзией.

"Берлин" из сериала "Бумажный дом" / Фото IMDb

​К слову "Бумажный дом" занял первое место в чарте самых популярных сериалов Netflix в Украине

Урсула Корберо ("Токио"), 32 года

Еще с детства девушка привыкла к работе в кадре, ведь снималась в рекламных роликах, и в 13 лет получила первую роль в сериале "Разбитое зеркало". Когда Урсулу утвердили на роль "Токио", она все свое время проводила в спортивных залах, где занималась физическими упражнениями, боксировала, посещала занятия по рукопашному бою. Такая подготовка помогла актрисе проявить себя и сильной и женственной одновременно. Инстаграм звезды насчитывает почти 25 миллионов подписчиков. Также Урсула является амбассадором многих брендов и активно выражает свою социальную позицию в важных вопросах.

"Токио" из сериала "Бумажный дом" / Фото из инстаграма звезды

Мигель Эрран ("Рио"), 25 лет

Самый молодой актер картины "Бумажный дом", завоевавший миллионы девичьих сердец по всему миру. К примеру, сейчас его инстаграм-страница насчитывает 14,3 миллиона фанатов. На самом деле Мигель не планировал стать актером, ведь он часто прогуливал уроки, в школьных спектаклях ему приходилось играть молчаливые роли, как вот деревья или камни. Парень планировал стать автомехаником, но однажды на улице его заметил известный испанский режиссер, который пригласил юношу на пробы.

Когда он отнесся серьезно к этому предложению и показал все, на что он способен, то получил роль в фильме "В обмен на ничто" (2015). Ерран получил престижную испанскую кинопремию "Гойя". После этого его актерская карьера начала развиваться. Он окончил несколько актерских курсов. И еще актер признается, что пока его не интересуют серьезные отношения, ведь он хочет сначала достичь вершины в кино.

"Рио" из сериала "Бумажный дом" / Фото из инстаграма звезды

Альба Флорес ("Найроби"), 35 лет

Она родилась в семье, где каждый из ее членов имеет творческие способности. Папа – известный музыкант и композитор, мама – театральный продюсер, бабушка и дедушка также связаны с музыкальным миром и театральной сценой. Поэтому неудивительно, что Альба пошла по стопам своих сородичей. Несмотря на то, что она увлекалась театром, она отдельно брала уроки игры на фортепиано и вокала. Дебютировала в кино в 2005 году в фильме "Сладкий и теплый". На самом деле фильмография Альбы пока не насчитывает десятков работ, но мы уверены, что это только начало. Также звезда, как и ее коллега Урсула, является феминисткой, высказывается на счет социальных вопросов и поддерживает всех тех, кому нужна помощь. Ее инстаграм насчитывает 12 миллионов подписчиков.

"Найроби" из сериала "Бумажный дом" / Фото из инстаграма звезды

Хайме Льоренте ("Денвер"), 30 лет

Актер еще с детства проявлял интерес к театру и кино. Он получил актерское образование в Школе драматического искусства в Мурсии. Уже в 2015 году парень присоединился к театральной труппе La Joven Compañía, а в 2018 – уже гастролировал по всей Испании. Хайме считается одним из популярных актеров и об этом свидетельствует его фильмография. В 2020 году стало известно, что он встречается с Марией Педраса, которая в "Бумажном доме" сыграла роль Эллисон Паркер. Также актер имеет немало хобби: бокс, футбол, пение, игра на гитаре, битбокс. Инстаграм актера является не менее популярным чем предыдущие – на него подписано 14,5 миллиона поклонников.

"Денвер" из сериала "Бумажный дом" / Фото из инстаграма звезды

Автор: Марта Игнат