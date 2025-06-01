Наибольший акцент на людях: детали проведения фестиваля документального кино "Докудейз"

Украина готовится к традиционному международному фестивалю документального кино о правах человека "Докудейз", который будет проходить в Киеве на Подоле. Зрителей ожидает 71 фильм из 38 стран мира, украинских лент будет 15.

Об этом 24 Каналу рассказала директор правозащитного департамента Docudays UA Анастасия Багалика, отметив, что главной темой нынешнего фестиваля будут именно люди. Именно они являются самым редким ресурсом страны.

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Как пройдет фестиваль документального кино "Докудейз"

По словам директора правозащитного департамента, тема прав людей очень актуальна для Украины. В этом году она с командой подготовили более 20 правозащитных дискуссий. Фестиваль продлится с 6 по 13 июня, правозащитная программа – с 7 июня.

Каждый год "Докудейз" объявляет фокусную тему. В этом году тема называется "Редкий ресурс". Это иронично резонирует с международными событиями в контексте Украины. Однако это также о нашем поиске смыслов на 4 год полномасштабной войны. С точки зрения правозащитной программы, самым редким ресурсом являются именно люди,

– подчеркнула она.

Багалика отметила, что первые дискуссии будут на тему гражданских взглядов и свободы мирных собраний. Будет выступать также уполномоченная Президента по вопросам защиты прав военнослужащих Ольга Решетилова.