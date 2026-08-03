"Барби 2" под угрозой: Райан Гослинг и Марго Робби запросили баснословные гонорары

Казалось бы, после 1,4 миллиарда долларов кассовых сборов розовый мир Барби должен был автоматически получить продолжение. Но, как оказалось, даже в Барбиленде все решают не мечты, а цифры в контрактах.

По данным dailymail, работа над сиквелом "Барби" фактически приостановилась из-за затянувшихся переговоров между Warner Bros. и главными звездами фильма. Марго Робби и Райан Гослинг хотят пересмотреть свои гонорары, а руководство студии пока не готово согласиться на новые финансовые условия.



Фильм "Барби" / Фото imdb



В частности, Гослинг рассчитывает получить около 20 миллионов долларов за возвращение к роли Кена. В то же время Марго Робби также претендует на более выгодные условия и процент от прибыли будущего фильма.

Ситуацию осложняет то, что актеры подписывали контракт только на один фильм. Поэтому теперь студия вынуждена фактически договариваться с творческой командой с нуля. Более того, режиссер Грета Хервиг и сценарист Ноа Баумбах даже не будут представлять идею нового фильма, пока все соглашения не будут заключены.

В Warner Bros. подтвердили, что уже сделали несколько больших предложений, однако компромисса до сих пор не найдено. Если сторонам не удастся договориться до декабря, права на экранизацию вернутся к Mattel, и тогда студии придется начинать все сначала – с новой командой, новой концепцией и, возможно, даже без знакомых лиц.

Поэтому пока поклонники ждут новую порцию розового гламура, в Голливуде в очередной раз напомнили: иногда самый сложный сюжет разворачивается не на экране, а за столом переговоров.

Впрочем, такие переговоры для Голливуда – не редкость. Например, по информации западных СМИ, Роберт Дауни-младший за возвращение в киновселенную Marvel должен получить один из крупнейших гонораров в истории франшизы.