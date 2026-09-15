Этой комедии уже почти 40 лет, но ее до сих пор любят пересматривать: одна из лучших ролей Тома Хэнкса

В детстве почти каждый хотя бы раз думал: если бы поскорее вырасти –, тогда уж точно можно было бы делать все, что вздумается. Фильм "Большой" 1988 года очень деликатно объяснил, почему с такими желаниями лучше быть осторожными. Потому что вместе с собственной квартирой и зарплатой почему-то бесплатно прилагаются работа, счета и взрослые отношения.

Именно этот фильм стал одним из тех, которые сделали Тома Хэнкса большой голливудской звездой. И именно об этом фильме "24 Канал" решил рассказать.

"Большой"

Год: 1988

Жанр: комедия, фэнтези, драма, мелодрама

IMDb: 7,3

Режиссер: Пенни Маршалл

В ролях: Том Хэнкс, Элизабет Перкинс, Роберт Лодж, Джон Херд, Джаред Раштон, Дэвид Москоу.

О чем фильм "Большой"



Фильм "Большой" / Фото imdb



13-летний Джош Баскин очень хочет стать взрослым. На ярмарке мальчик загадывает это желание у автомата Золтара – и на следующее утро просыпается в теле примерно 30-летнего мужчины.

Паника длится недолго. Джош отправляется в Нью-Йорк, устраивается на работу в компанию по производству игрушек и благодаря своему буквально детскому взгляду на продукцию быстро делает карьеру. Появляются квартира, деньги и романтические отношения.

Как создавали фильм "Большой"

По данным Американского института кино, сценаристы Энн Спилберг и Гэри Росс придумали историю примерно за час, а уже через несколько дней после завершения сценария продали его студии 20th Century Fox. Продюсером стал Джеймс Л. Брукс.

Том Хэнкс с самого начала был фаворитом Пенни Маршалл на роль Джоша, но из-за занятости актера его участие было под вопросом. Среди других кандидатов называли Джеффа Бриджеса и Роберта Де Ниро. В конце концов создатели решили дождаться Хэнкса – и, как показала история, это был неплохой пример терпения.

Чтобы Хэнкс убедительно сыграл ребенка, режиссер использовала интересный прием. Дэвид Москоу, исполнивший роль юного Джоша, прорабатывал сцены так, как вел бы себя его персонаж, а Хэнкс наблюдал за его движениями и манерами и переносил их в свою игру.

То самое огромное пианино



Фильм "Большой" / Фото imdb



Одна из самых известных сцен фильма – Джош и владелец компании Макмиллан играют ногами на огромном напольном пианино в магазине FAO Schwarz в Нью-Йорке.

Для Тома Хэнкса и Роберта Лоджи подготовили дублеров на случай, если актеры не справятся с хореографией. Но оба решили из принципа исполнить номер самостоятельно – и справились.

А сцена, где Джош ест маленький початок кукурузы так, будто это обычная большая кукуруза, вообще была импровизацией Хэнкса.

Несколько интересных фактов о фильме "Большие"



Фильм "Большой" / Фото imdb

Изначально Энн Спилберг хотела назвать фильм "Когда я вырасту", но Гэри Росс предложил гораздо более простое название – "Большой".

Бюджет картины составил примерно 18 миллионов долларов, а мировые сборы превысили 151 миллион долларов.

Этот успех стал историческим и для Пенни Маршалл: она стала первой женщиной-режиссером, чей фильм собрал более 100 миллионов долларов в США.

А Том Хэнкс за роль Джоша получил свою первую номинацию на "Оскар" за лучшую мужскую роль. Сам фильм получил еще одну номинацию – за оригинальный сценарий Гэри Росса и Энн Спилберг.

А недавно мы рассказывали о создании другого фильма с Томом Хэнксом – "Зеленая миля".