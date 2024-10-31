Это первый в мире художественный фильм о карательной психиатрии СССР. Роль Довженко сыграл молодой украинский актер Константин Темляк, который сейчас служит в Вооруженных Силах Украины. В "БожеВильных" он получает вымышленный в кабинетах КГБ диагноз "вялотекущая шизофрения" и оказывается перед выбором – сотрудничать с КГБ и вернуться домой или бросить вызов системе, став на путь борьбы с ней.

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Накануне премьеры "БожеВильных" Кино 24 пообщалось с Константином. Специально для проекта "Интервью24" защитник рассказал о своем персонаже, а также поделился своими мыслями относительно того, почему мир до сих пор не может унять террористический режим.

Борьба с тоталитарным режимом продолжается, – о фильме "БожеВильные" и его значимость

Те, кто уже успел посмотреть "БожеВильных", говорят, что этот фильм обязательно должен увидеть каждый, хотя он морально сложный для восприятия. Что по этому поводу можете сказать вы?

Это кино было отмечено на Европейских фестивалях высокими наградами, Одесский кинофестиваль ленту не отметил ни в одной номинации. Вывод: кино оставляет после себя разные впечатления у разных людей. Чтобы понять, стоило ли идти и смотреть его в кинотеатре – надо сходить и посмотреть.

"БожеВильные": смотрите онлайн трейлер фильма

"БожеВильные" – первый в мире художественный фильм о карательной психиатрии СССР. Изучали ли детально, особенно перед съемками, именно вопрос карательной психиатрии?

Участие в создании сценария, а также в обсуждении и решении некоторых нюансов принимал врач-психиатр, правозащитник и бывший диссидент и политзаключенный Семен Глузман. Благодаря ему тема карательной психиатрии в кино не является исключительно информативной и приобретает личностные линии.

По вашему мнению, удалось ли в "БожеВильных" передать настоящие эмоции и психологические аспекты персонажей?

Мой мастер Николай Рушковский учил меня: "Твое дело – делать, делать искренне и хорошо. Оценивать сделанное – дело зрителя и критиков". Этого принципа я придерживаюсь.



Константин Темляк в "БожеВильных" / Фото пресс-службы фильма

Какой главный месседж "БожеВильные" должны донести украинским и мировым зрителям?

Борьба с тоталитарным режимом продолжается. Он стал хитрее, незаметнее. Пока будет существовать Россия в том виде, в котором существует сейчас – попытки сделать из украинцев рабов не оставит эту землю. И как бы мы не устали, стоит помнить, какие последствия будет иметь любая попытка "найти мир с Россией".

Просматривая "БожеВильных" сейчас, понимаем, что история повторяется. Российский террористический режим продолжает существовать. По вашему мнению, почему мир до сих пор не может унять это? Все давно говорят о незаконных действиях России, но никто не может принять меры, чтобы остановить это. По сути, Украина уже третий год стоит между Россией и цивилизованным миром, который защищают наши защитники, в том числе и вы.

Почему? Я не знаю, почему мир ничего не сделает. Знаю только одно – рассчитывать мы можем исключительно на собственные силы. Западный мир имеет мнение, что Россия далека от них – это ошибочное мнение. Однако, беда в том, что некоторые граждане Украины тоже считают, что Россия далека от них, что война не касается их, что даже, если Украина не выберет в этой войне свободу – они так же спокойно будут жить, просто под другим флагом. Это не так.

Он просто честный человек, который не хочет врать себе, – кто такой Андрей Довженко в "БожеВильных"

Кого в фильме сыграли вы? Расскажите нашим читателям подробнее о своем герое.

Мой герой – собирательный образ новой генерации советских граждан. Для него говорить о своей свободе, своей правде, своей неудовлетворенности режимом исключительно на кухне и шепотом – значит предать себя. Тоталитарный режим имеет силу исключительно тогда, когда его боятся. Страх – это двигатель и бензин тоталитарного общества. Андрей Довженко – образ человека, чье стремление к свободе пересилило желание к "простому, спокойной жизни". Он не герой и не смельчак, он просто честный человек, который не хочет врать себе.



Константин Темляк в "БожеВильных" / Фото пресс-службы фильма

Андрей Довженко попал в психбольницу, потому что слушал запрещенную музыку. А какую музыку в реальной жизни слушает Константин Темляк?

Nord Division, YARMAK, "Харцизы", Skofka, "Гражданин Топинамбур", "Пирог и Кнут", "Скрябин", "Жадан и Собаки".

Очень цепляет фраза Довженко "мне теперь всюду решетка". Можете перенести ее в реальную жизнь украинцев?

Вряд ли. У Андрея Довженко в конце ленты есть только два пути – бежать из страны и быть предателем, или остаться и быть заключенным режимом.

Мы, современные украинцы и украинки, имеем третий путь – объединиться и воевать, сражаться с оружием в руках на своей, данной Богом земле.

Андрей имеет вокруг себя небольшое сообщество диссидентов, их борьба – только начало и не может быть выиграна здесь и сейчас. Однако они продолжают борьбу ради нас – ради будущих поколений, ради того, чтобы это сообщество свободных людей становилось больше, мощнее, крепче.



Константин Темляк в "БожеВильных" / Фото пресс-службы фильма

Я иду бок о бок со своей страной, – о службе в ВСУ и борьбе с Россией

Константин, вы присоединились в ряды ВСУ, за что вам большая благодарность и уважение. Где сейчас служите и каковы ваши обязанности?

Служу в Батальоне ударных беспилотников "Ахиллес" 92 ОШБР. Занимаюсь боевой работой на маленьких птичках.

В ленте Андрей говорит фразу: "Свобода – это есть и всегда была цель моего бунта". А какая цель вашего личного "бунта" сейчас?

Сейчас у меня нет никакого "бунта".

Наоборот, я иду бок о бок со своей страной. Войско – не конец жизни, а лишь логическое его продолжение в условиях, когда на твою страну напали захватчики, которые хотят забрать у нас не только землю, но и само стремление к свободе, к самостоятельности.

Это война России против самого понимания украинской идентичности. Такую же войну Россия ведет и в Грузии, в Молдове, в Казахстане, Беларуси, Ичкерии, Армении. И война эта будет продолжаться до того момента, пока каждый из нас не поймет, что любая попытка договориться со страной-насильником бесспорно закончится только одним – актом изнасилования.