В подборке от Кино 24 выбирайте фильм с Брюсом Уиллисом, который сейчас находится в тяжелом состоянии.

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В каких фильмах сыграл Брюс Уиллис?

"Крепкий орешек"

Это американский боевик 1988 года, снят режиссером Джоном МакТирнаном по роману Родерика Торпа "Ничто не вечно".

Действие происходит в современном небоскребе Лос-Анджелеса. В центре сюжета – полицейский Джон МакКлейн, который вынужден вступить в смертельную борьбу с бандой террористов. Они захватили здание и взяли в заложники несколько десятков человек, и среди них – жена Джона.

Праздничная рождественская ночь превратилась в настоящее поле боя.

Двенадцать террористов. Один коп. Все шансы против Джона МакКлейна... Именно так ему нравится,

– говорится в анонсе к ленте.

"Крепкий орешек": смотрите онлайн трейлер фильма

В фильме сыграли: Брюс Уиллис в роли Джона Макклейна, Алан Рикман в роли Ганса Грубера, Бонни Беделиа в роли Холли Дженейро-МакКлейн и Реджинальд Велджонсон в роли сержанта Аль Пауэлла.

Также в списке фильмов, в которых снимался тяжелобольной Брюс Уиллис такие ленты:

"Криминальное чтиво"

"Шестое чувство"

"Пятый элемент"

Выбирайте киноисторию себе по вкусу и окунитесь в мир экшна, драйва и ностальгии.

Кстати, недавно младшая дочь Брюса Уиллиса растрогала сеть новыми фото с тяжелобольным актером. Смотрите – по ссылке.