Фильм воспроизводит реальные события, произошедшие в марте 2022 года, и изображает героические поступки тех, кто стал на защиту своих земляков в это страшное время. Особенностью этой ленты является то, что ее сюжет основан на реальной биографии волонтера Константина Гудаускаса.

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Украинский фильм "Буча" стал самым популярным на Netflix: о чем сюжет

По сюжету фильма "Буча", главный герой, Константин Гудаускас, – это литовский еврей, гражданин Казахстана, активист, который получил убежище в Украине и поселился в Буче. С началом российского вторжения Константин оказывается в центре событий и, воспользовавшись своим казахским паспортом, получает возможность проезжать через блокпосты, установленные оккупационными российскими войсками, на территорию, находящуюся под контролем армии РФ.

Несмотря на невероятную опасность, Константин решает использовать эту возможность, чтобы спасать мирных жителей из охваченных войной районов. Он вывозит более 200 человек из Бучи, рискуя жизнью, и становится свидетелем того, что происходит во время оккупации. Воочию он видит всю жестокость войны – от убийств мирных жителей до ограблений, изнасилований и других преступлений, совершенных российскими войсками.

"Буча": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм передает страшную реальность оккупации, изображая не только героизм и самопожертвование главного героя, но и невероятную боль и ужас, с которым приходится сталкиваться гражданским в условиях войны. Константин Гудаускас в этой истории становится символом непокорности и человечности в условиях ужасных трагедий, произошедших в Буче и других городах Украины.