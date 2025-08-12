В украинский и мировой прокат на днях вышла очередная новинка "Чумовая пятница 2". Это продолжение известной семейной комедии об обмене телами, первая часть которой вышла еще в 2003 году.

Фэнтезийная комедия вышла на экраны 7 августа. Кино 24 расскажет, что стоит знать о ленте и как о ней отзываются критики.

Детскую книгу Мэри Роджерс "Чумовая пятница" экранизировали несколько раз. Но самым популярным стал фильм, вышедший в 2003 году. Он рассказывал о докторе Тесс и ее 15-летней дочери Анне, у которых кардинально разные взгляды на жизнь. Но однажды они проснулись и поняли, что обменялись телами.

О планах снять продолжение ленты объявили лишь в 2023 году. Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан вернулись к главным ролям Тесс Коулман и Анны Коулман через 23 года. Также в актерском составе – Чед Майкл Мюррей, Джулия Баттерс, София Геммонс, Мэнни Джасинто и другие.

О чем "Чумовая пятница 2"

В новом фильме Анна воспитывает свою дочь-подростка Харпер и готовится к замужеству с парнем Эриком, приехавшим со своей дочерью Лили из Лондона в Лос-Анджелес.

Однако Харпер крайне трудно найти общий язык с будущей сводной сестрой и она не хочет переезжать в Англию. А вот бабушка Тесс всячески пытается помочь дочери с воспитанием, хоть не всегда ей это удается. На фоне постоянных конфликтов перед свадебной церемонией происходит очередной обмен телами.

"Чумовая пятница 2": смотрите трейлер онлайн

Как реагируют критики

IMDb – 7,0/10

Rotten Tomatoes – 72%

Metacritic – 60/100

"Чумовая пятница 2" не столько переосмысливает историю оригинала, сколько меняет формулу ради веселого времяпрепровождения. Джейми Ли Кертис и Линдси Лохан легко вживаются в роли, что им подходят, будто перчатки, удачно подобранные друг к другу,

– так критики подытоживают ленту на Rotten Tomatoes.



"Чумовая пятница 2" / Кадр из фильма

Как иногда бывает с сиквелами, вторая часть является более амбициозной, но не такой смешной и очаровательной как оригинал. Потерялась особая связь между Линдси Лохан и Джейми Ли Кертис, не хватает эмоциональной глубины и остроумия. Некоторые раскритиковали фильм за попытку заработать деньги на ностальгии, заезженные и неактуальные шутки.

Однако актерская игра Джейми Ли Кертис поражает, а фильм остается легким и веселым со многими забавными сценами и персонажами, добавляющими колорита.