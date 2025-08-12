В український та світовий прокат днями вийшла чергова новинка – "Ще одна шалена п'ятниця". Це продовження відомої сімейної комедії про обмін тілами, перша частина якої вийшла ще у 2003 році.

Фентезійна комедія вийшла на екрани 7 серпня. Кіно 24 розповість, що варто знати про стрічку та як про неї відгукуються критики.

Дитячу книжку Мері Роджерс "Шалена п'ятниця" екранізовували кілька разів. Але найпопулярнішим став фільм, що вийшов у 2003 році. Він розповідав про докторку Тесс та її 15-річну доньку Анну, в яких кардинально різні погляди на життя. Та одного дня вони прокинулись і зрозуміли, що обмінялися тілами.

Про плани зняти продовження стрічки оголосили лиш у 2023 році. Джеймі Лі Кертіс та Ліндсі Лохан повернулися до головних ролей Тесс Коулман та Анни Коулман через 23 роки. Також в акторському складі – Чед Майкл Мюррей, Джулія Баттерс, Софія Геммонс, Менні Джасінто та інші.

Про що "Ще одна шалена п'ятниця"

У новому фільмі Анна виховує свою доньку-підлітку Гарпер та готується до заміжжя з хлопцем Еріком, що приїхав зі своєю донькою Лілі з Лондона до Лос-Анджелеса.

Однак Гарпер вкрай важко знайти спільну мову з майбутньою зведеною сестрою і вона не хоче переїжджати до Англії. А от бабуся Тесс всіляко намагається допомогти доньці з вихованням, хоч не завжди їй це вдається. На тлі постійних конфліктів перед весільною церемонією стається черговий обмін тілами.

"Ще одна шалена п'ятниця": дивіться трейлер онлайн

Як реагують критики

IMDb – 7,0/10

Rotten Tomatoes – 72%

Metacritic – 60/100

Ще одна шалена п'ятниця" не стільки переосмислює історію оригіналу, скільки змінює формулу заради веселого проведення часу. Джеймі Лі Кертіс та Ліндсі Лохан легко вживаються в ролі, що їм пасують, ніби рукавички, вдало підібрані одна до одної,

– так критики підсумовують стрічку на Rotten Tomatoes.



"Ще одна шалена п'ятниця" / Кадр з фільму

Як інколи буває з сиквелами, друга частина є більш амбітною, але не такою смішною і чарівною як оригінал. Втратився особливий зв'язок між Ліндсі Лохан і Джеймі Лі Кертіс, бракує емоційної глибини й дотепності. Дехто розкритикував фільм за спробу заробити гроші на ностальгії, заїжджені й неактуальні жарти.

Проте акторська гра Джеймі Лі Кертіс вражає, а фільм залишається легким і веселим з багатьма кумедними сценами й персонажами, що додають колориту.