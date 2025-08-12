Комедія для всієї сім'ї: чи варто дивитися новий фільм "Ще одна шалена п'ятниця"
- "Ще одна шалена п'ятниця" є продовженням комедії 2003 року про обмін тілами, з Джеймі Лі Кертіс та Ліндсі Лохан у головних ролях.
- Критики відзначають, що фільм має гарну акторську гру, але йому бракує емоційної глибини та дотепності оригіналу.
- Фільм отримав оцінки: IMDb – 7,0/10, Rotten Tomatoes – 72%, Metacritic – 60/100.
В український та світовий прокат днями вийшла чергова новинка – "Ще одна шалена п'ятниця". Це продовження відомої сімейної комедії про обмін тілами, перша частина якої вийшла ще у 2003 році.
Фентезійна комедія вийшла на екрани 7 серпня. Кіно 24 розповість, що варто знати про стрічку та як про неї відгукуються критики.
Дивіться також Не варті уваги: 3 найгірші фільми першої половини 2025 року
Дитячу книжку Мері Роджерс "Шалена п'ятниця" екранізовували кілька разів. Але найпопулярнішим став фільм, що вийшов у 2003 році. Він розповідав про докторку Тесс та її 15-річну доньку Анну, в яких кардинально різні погляди на життя. Та одного дня вони прокинулись і зрозуміли, що обмінялися тілами.
Про плани зняти продовження стрічки оголосили лиш у 2023 році. Джеймі Лі Кертіс та Ліндсі Лохан повернулися до головних ролей Тесс Коулман та Анни Коулман через 23 роки. Також в акторському складі – Чед Майкл Мюррей, Джулія Баттерс, Софія Геммонс, Менні Джасінто та інші.
Про що "Ще одна шалена п'ятниця"
У новому фільмі Анна виховує свою доньку-підлітку Гарпер та готується до заміжжя з хлопцем Еріком, що приїхав зі своєю донькою Лілі з Лондона до Лос-Анджелеса.
Однак Гарпер вкрай важко знайти спільну мову з майбутньою зведеною сестрою і вона не хоче переїжджати до Англії. А от бабуся Тесс всіляко намагається допомогти доньці з вихованням, хоч не завжди їй це вдається. На тлі постійних конфліктів перед весільною церемонією стається черговий обмін тілами.
"Ще одна шалена п'ятниця": дивіться трейлер онлайн
Як реагують критики
IMDb – 7,0/10
Rotten Tomatoes – 72%
Metacritic – 60/100
Ще одна шалена п'ятниця" не стільки переосмислює історію оригіналу, скільки змінює формулу заради веселого проведення часу. Джеймі Лі Кертіс та Ліндсі Лохан легко вживаються в ролі, що їм пасують, ніби рукавички, вдало підібрані одна до одної,
– так критики підсумовують стрічку на Rotten Tomatoes.
"Ще одна шалена п'ятниця" / Кадр з фільму
Як інколи буває з сиквелами, друга частина є більш амбітною, але не такою смішною і чарівною як оригінал. Втратився особливий зв'язок між Ліндсі Лохан і Джеймі Лі Кертіс, бракує емоційної глибини й дотепності. Дехто розкритикував фільм за спробу заробити гроші на ностальгії, заїжджені й неактуальні жарти.
Проте акторська гра Джеймі Лі Кертіс вражає, а фільм залишається легким і веселим з багатьма кумедними сценами й персонажами, що додають колориту.