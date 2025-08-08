Чимало нових фільмів довели, що зірковий акторський склад та шалений бюджет не гарантує успіх. Тому поряд з вдалими картинами, перша половина 2025 року запам'ятається й кінематографічними катастрофами, пише Кіно 24 з посиланням на Collider. Та можливо, що найгірші фільми року все ще попереду.

"Електричний штат"

Події фільму відбуваються в альтернативних 90-х. Дівчина Мішель бачить робота, яким керує її начебто загиблий брат. У пошуках рідної людини вона вирушає до місця, де після провального повстання живуть роботи-вигнанці.

Актори-зірки та сильна візуальна частина не змогли виправдати стрічку. Її розкритикували за невдалих персонажів, погано підібраний акторський склад та вторинність тем, що підіймаються у фільмі. "Електричний штат" не вражає, а розчаровує. Той факт, що про цей фільм вже забули, теж доволі показовий.

"Електричний штат": дивіться трейлер онлайн

"Шпигунка на весіллі"

Секретна агентка Сем має чергову складну місію – стати дружкою на весіллі найкращої подружки. Та коли команда найманців бере в заручники заможних гостей, настає час проявитися і подолати тих, хто хоче зруйнувати найважливіший день в житті її близької людини.

У 2025 році вийшло достатньо багато вдалих бойовиків. А цей фільм – точно не належить до цього списку. Невдалий сценарій, несмішні жарти, цілковитий хаос й багато інших абсолютно провальних елементів.

"Шпигунка на весіллі": дивіться трейлер онлайн

"Білосніжка"

Адаптація мультфільму 1937 року розповідає про Білосніжку, яка втратила батьків та змушена працювати звичайною прачкою в замку, яким керує нова й зла королева-чарівниця. Вона щодня звертається до Чарівного дзеркала, щоб впевнитись, що є найгарнішою у світі. Та коли одного дня дзеркало відповідає їй, що найкрасивішою є Білосніжка, королева наказує вбити дівчину.

Про цей фільм говорили чи не найбільше у 2025. Він зазнав критики ще задовго до прем'єри, але й після цього стрічка не виправдала очікувань. Дивна комп'ютерна графіка, плоскі музичні номери та нудний сценарій позбавили казку будь-якої магії. З приголомшливим бюджетом у майже 300 мільйонів доларів, фільму ледь вдалося зібрати трохи більше як 200 мільйонів.

"Білосніжка": дивіться трейлер онлайн