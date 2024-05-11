Для всей семьи: 5 невероятных фильмов, которые можно посмотреть на украинском языке онлайн

Впереди выходные, а значит - время для родных и близких людей. Если вы до сих пор не выбрали для себя, чем можно заняться всей семьей, то просмотр хорошего фильма - это всегда хорошая идея.

Все эти ленты можно посмотреть на платформе MEGOGO. Поэтому смотрите в материале Кино 24, что точно стоит вашего просмотра и понравится, как детям, как и взрослым.

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Фильмы для всей семьи на MEGOGO

"Мой друг мистер Персиваль"

Сюжет драматического семейного фильма рассказывает историю мальчика, по имени Штормик, который проживает с отцом на острове. Во время прогулки по побережью, он случайно наталкивается на трех птенцов пеликана, которые, подобно ему, потеряли свою мать. Штормик становится чрезвычайно благосклонным к новым подопечным, но наиболее тесные отношения он устанавливает с пеликаном по прозвищу мистер Персиваль.

Сценарий фильма "Мой друг мистер Персиваль" базируется на книге Колина Тиле. Первая экранизация этой книги вышла в 1970 году и была отмечена премией Австралийского киноинститута, а сам роман завоевал широкую популярность среди поклонников жанра.

"Мой друг мистер Персиваль": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ночь в музее"

В жизни Ларри никак не заканчивается серия неудач: все его попытки найти работу завершаются неудачей, а бывшая жена угрожает запретить встречаться с сыном. Ему удается найти лишь скучную и малопрестижную работу сторожа в историческом музее.

Но ночью он открывает, что за этой, на первый взгляд, безжизненной работой скрывается нечто совсем другое: все экспонаты музея, каким-то образом, оживают и совершают различные неожиданные вещи.

"Ночь в музее": смотрите онлайн трейлер фильма

"Белль и Себастьян: Приключения продолжаются"

Приготовьтесь к новым приключениям мальчика Себастьяна и его верного пса Белль. Печальные вести добрались до Сен-Мартана, небольшого городка на границе Франции. Самолет с Анжелиной на борту попал в катастрофу где-то в горах Альп. Хотя все считают, что девочка погибла, только Себастьян верит, что она еще жива. Вместе со своим верным четвероногим другом он отправляется на поиски Анжелины.

"Белль и Себастьян: Приключения продолжаются": смотрите онлайн трейлер фильма

"Приключения маленького Реми"

Маленькому Реми пришлось слишком рано стать сиротой. Уже в десять лет, оставшись один на один с жестоким миром девятнадцатого века. Но его принял под свое крыло опытный бродячий артист Виталис, который путешествует со своими зверями от поселка к поселку.

Так началось увлекательное путешествие Реми по Франции, наполненное опасностями и приключениями. Он раскроет в себе новые таланты и возможности, а также поймет истинную цену тех, кто проходит через все испытания рядом с ним. А главное – Реми сможет раскрыть тайну своих родителей. Это будет увлекательная и незабываемая история.

"Приключения маленького Реми": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Прыгучая братва"

После неудачных попыток ограбления музея в городе, маленькое кенгуру вместе с похищенным алмазом исчезает из зоопарка. Малыш оказывается на ферме, где его скрывает девочка Элла, которая становится для него настоящей подругой.

Оказывается, что это животное может разговаривать, и в придачу к этому, по следам хвостатой героини идут неудачники-преступники, тем временем как полиция активно разыскивает их.

"Прыгучая братва": смотрите онлайн трейлер фильма

Эти фильмы точно не оставят вас равнодушными. Ведь это добрые, трогательные истории, которые надолго запечатлеются в памяти.