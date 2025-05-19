В центре этой истории – молодой Александр Довженко, который приезжает в Одессу, чтобы снять свой первый фильм. В материале Кино 24 расскажем больше подробностей об этой долгожданной киноистории.

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Что известно о фильме "Довженко. Легенда украинского кино": о чем сюжет, когда премьера

В центре этой истории – молодой Александр Довженко, который приезжает, чтобы снять свой первый фильм. Лента переносит зрителя в Одессу 1926 года. В этот период город возрождается после потрясений, живет джазом, балетом, боксом и большими мечтами о качественном украинском кино.

Цель Александра Довженко – настоящее искусство, и перед ним предстает жестокая реальность: НКВД требует идеологической пропаганды вместо поисков красоты. На грани срыва Довженко находит опору – в дружбе. Вместе они решаются снять ленту, выходящую за рамки дозволенного. Это фильм о свободе.

"Довженко. Легенда украинского кино": смотрите онлайн трейлер фильма

В трейлере можно увидеть, что одну из главных ролей сыграл Григорий Бакланов – актер, который стал популярным благодаря театральным проектам и сериалу "Поймать Кайдаша". Кроме этого Григорий снялся в одном из самых успешных украинских фильмов 2025 года – "Любовь и пламя". Также в ленте о Довженко сыграл Максим Самчик, известный по украинскому сериалу "Одна семья".

Кстати, известно, что премьера в Украине состоится аж в 2026 году. Однако эта историческая лента действительно стоит того, чтобы ее ждать – и непременно увидеть.