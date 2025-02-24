Переоценка ценностей и война: новейший украинско-польский фильм, который заставит задуматься

"Две сестры" – это фильм в жанре роуд-муви, созданный украинско-польской командой создателей. Лента рассказывает о сводных сестрах Яшмине и Малгожате, которые отправляются из Польши в Украину на поиски своего отца, волонтера, раненого на линии фронта.

Фильм о поисках себя, переоценке ценностей и значении семейных связей на фоне российско-украинской войны выйдет на экраны 24 апреля. Испытание путешествием незнакомой страной, охваченной войной, побуждает сестер переоценить свои взгляды, впервые сблизиться и найти ответы на важные вопросы.

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"Две сестры" – роуд-муви, которое не оставит вас равнодушными

Режиссером ленты является Лукаш Карвовски, известный польский режиссер, в главных ролях – польские актрисы Каролина Жепа и Диана Замойская. С украинской стороны в фильме приняли участие известные актеры: Ирма Витовская, Виталина Библив, Марина Кошкина, Михаил Жонин, Роб Фельдман, Елена Курта и Слава Бабенков.



Фильм "Две сестры" / Кадр из фильма

В частности, в ленте также сыграл Александр Рудинский, который исполнил главную роль в короткометражке "Камень, бумага, ножницы", что в этом году победила в номинации "Лучший британский короткометражный фильм" кинопремии BAFTA.

"Две сестры": смотрите онлайн трейлер фильма

В "Двух сестрах" его Саша, который неожиданно приходит на помощь главным героиням и остается в их истории, вызвал много восторженных отзывов у первых зрителей.