Фильм "Джамала: Песни свободы" одержал победу на каннском фестивале корпоративного кино

Документальный фильм "Джамала: Песни свободы" одержал престижную победу. Лента торжествовала на международном фестивале в Каннах в категории "Человеческие проблемы и социальные вопросы".

Фильм подчеркивает, что музыка является мощным инструментом выражения протеста и сопротивления несправедливости. О престижной победе рассказала Джамала в своих соцсетях.

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Фильм "Джамала: Песни свободы" одержал победу на каннском фестивале

Документальный фильм "Голоса Америки" и украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы получил престижную награду на фестивале Cannes Corporate Media & TV Awards.

Лента "Джамала: Песни свободы" получила награду "Золотой дельфин", которая вручается на международном фестивале, посвященном корпоративным фильмам, онлайн-медиа и телепродукции. Фестиваль ежегодно проходит в октябре в Каннах, Франция, и является одной из самых влиятельных площадок для представителей мира медиа и кинематографа.

Читаю и не могу поверить в это. Из почти 800 заявок из 46 стран жюри Канн выбрало именно этот фильм, который победил и получил "Золотого дельфина" в категории "Человеческие проблемы и социальные вопросы". Спасибо всей команде "Голоса Америки", журналистке и автору Бет Мендельсон, продюсеру Амиш Сривастава, а также особую благодарность хотелось бы выразить Мирославе Гонгадзе за идею и помощь в ее реализации,

– написала певица.

Что известно о фильме "Джамала: Песни свободы"

Фильм "Джамала: Песни свободы" рассказывает трогательную и проникновенную историю украинской певицы и автора песен Джамалы, которая стала символом силы и сопротивления во времена войны. Лента охватывает события с начала полномасштабного вторжения России в Украину, показывая три года, полные потерь, боли, страданий, ожиданий и неопределенности, которые пережила как сама Джамала, так и весь украинский народ.

Этот фильм не только личная история певицы, но и глубокое отражение борьбы всей Украины за свободу и независимость. Джамала подчеркивает, что лента показывает не только ее собственные эмоции и переживания, но и представляет каждого украинца, который в эти темные времена преодолевает трудности войны. Она отмечает, что это история отчаянной борьбы за выживание, свободу и будущее своей страны.

"Джамала: Песни свободы": смотрите онлайн фильм

Фильм также иллюстрирует, как искусство и музыка становятся важными инструментами выражения национальной идентичности и силы духа. Песни Джамалы, как и ее личная история, превращаются в голос миллионов украинцев, стремящихся к свободе и справедливости.