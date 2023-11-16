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Фильм основан на одноименном бестселлере писательницы Сюзанны Коллинз

Как в книге, так и в экранизации, рассказывается о молодых годах Кориолана Сноу, будущего антагониста, и первые "Голодные игры", которые состоялись после гражданской войны в Панеме.

В ленте "Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях" Кориолану Сноу всего 18 лет. Выбранный наставником юной Люси Грей из Дистрикта 12 на Десятых юбилейных Голодных играх, молодой Сноу начинает опасную игру, стремясь победить на Играх и изменить свое будущее. Он верит, что его инстинкты и политическая сообразительность, соединенные с красотой и талантом Люси, приведут его на вершину иерархии Панему. Соревнование между Сноу и Люси Грей за выживание определит, кто пение, а кто – змея.

"Голодные игры: Баллада о певчих птичках и змеях": смотрите онлайн трейлер фильма

Актеры, сыгравшие в фильме

Главные роли в одной из самых ожидаемых лент 2023 исполняют молодые звезды Голливуда: Том Блит (известный из "Позолоченного века", "Билли Кида" и "Робина Гуда") играет образ молодого будущего диктатора Панему, Корнелиуса Сноу. Рейчел Зеглер (из "Вестсайдской истории" и "Шазам. Ярость богов") исполняет роль трибута из 12-го округа, а звезда шоу "Эйфория", Гантер Шафер, появляется в роли сестры Корнелиуса Сноу

В фильме также выступают Виола Дэвис, лауреат премии Оскар за фильмы "Прислуга", "Отряд самоубийц", "Женщина-король" и "Как избежать наказания за убийство", а также многократный победитель премий "Эмми" и "Золотой Глобус" Питер Динклейдж, известный ролями в "Игре престолов", "Мстителях: Завершение" и "Люди X: Дни прошлого будущего". Также немаловажную роль в "Голодных играх" исполнил харизматичный актер и писатель Джейсон Шварцман, известный с участием в "Астероид Сити", "Гостиницах Гранд Будапешт" и "Мария-Антуанетта".

Создание саундтрека к фильму снова поручено Джеймсу Ньютону Говарду, обладателю премий "Эмми", "Грэмми" и девятикратному номинанту на Оскар. Фанаты "Голодных игр" могут помнить его за создание музыки, в частности Haunting Tree ("Дерево убийцы трех человек"), для оригинальной франшизы.