Если осень надоела дождями – этот ромком с Кейт Бекинсейл перенесет в зимний Нью-Йорк

Заснеженные улицы, предпраздничные огни и встреча, которая могла бы остаться обычной случайностью. Эта романтическая история подарит настроение, которого так не хватает в конце осени.

Когда осенние дожди надоедают, а до зимних праздников еще далеко, самое время посмотреть фильм, который создает нужное настроение. В фильме "Интуиция" (Serendipity) Кейт Бекинсейл и Джон Кьюсак оказываются в заснеженном Нью-Йорке накануне Рождества, где одна случайная встреча меняет их планы. 24 Канал рассказывает, почему эта романтическая комедия особенная.

Одна пара перчаток, которая изменила все

Представьте себе предрождественский Нью-Йорк: витрины магазинов сияют огнями, люди спешат за подарками, а на улицах уже чувствуется приближение праздника. Именно в такой атмосфере Джонатан и Сара встречаются при довольно обыденных обстоятельствах – оба хотят купить одну и ту же пару черных кашемировых перчаток.

Казалось бы, обычная случайность, которая ничего не значит. Однако между незнакомцами возникает симпатия, и они решают провести вечер вместе. Десерт в уютном заведении, прогулка по городу и каток в Центральном парке превращают обычный день в тот, который потом будешь вспоминать годами.

Есть только одна проблема: оба уже находятся в отношениях. К тому же Сара, которую сыграла Кейт Бекинсейл, верит в знаки судьбы и не хочет просто обмениваться номерами телефонов. Она предлагает другой вариант – оставить их будущее на волю случая.

"Интуиция": смотрите трейлер фильма онлайн

Романтика, которая не заканчивается одним вечером

Самое интересное начинается тогда, когда героям приходится возвращаться к привычной жизни. Они расстаются, надеясь, что судьба когда-нибудь снова сведет их вместе. Но можно ли построить будущее на одном случайном знакомстве, если даже не знаешь, где искать человека?

Проходят годы, и Джонатан с Сарой уже готовятся к свадьбе с другими людьми. Но воспоминание о той зимней встрече никуда не исчезает. Оба пытаются найти друг друга, а каждая новая подсказка то приближает их к цели, то снова отдаляет.

Кадр из фильма "Интуиция" / Фото IMDb

Нью-Йорк, в который хочется сбежать от унылой осени

Отдельная причина посмотреть этот фильм – его атмосфера. Праздничные витрины, заснеженные улицы, вечерние огни и каток посреди зимнего парка создают то самое настроение, ради которого мы каждый год ждем декабря.

Причем "Интуиция" не пытается превратить каждую сцену в идеальную рождественскую открытку. Здесь есть забавные ситуации, неловкие моменты, сомнения и вполне человеческие ошибки. Именно они делают историю живой, а романтику – не слишком приторной.

Кадр из фильма "Интуиция" / Фото IMDb

Фильм для вечера, когда хочется немного волшебства

"Интуиция" – именно тот романтический комедийный фильм, который хорошо подходит для вечера дома, когда за окном холодно, а настроение требует чего-то светлого. Здесь не придется разбираться в сложных сюжетных линиях или следить за десятками персонажей. Зато есть симпатичная история, зимний Нью-Йорк и приятное ощущение, что даже после самого обычного дня может произойти что-то особенное.

И самое лучшее в том, что фильм не обязательно смотреть накануне Рождества. В конце октября он может стать небольшим способом мысленно перескочить через остатки осени и оказаться в сезоне, когда город сияет гирляндами, а вечера кажутся чуть более волшебными.

А если после этой истории захочется еще немного романтики и остроумных диалогов, обратите внимание на фильм "Когда Гарри встретил Салли".