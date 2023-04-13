Второй кинофестиваль "Николайчук OPEN" состоится с 15 по 20 июня 2023 года в Черновцах. В этом году фестиваль стал международным, объявив о проведении Международного полнометражного и Национального короткометражного конкурса.

Откроет фестиваль картина Марыси Никитюк "Я, Нина" (международное название Lucky Girl). Это жизнеутверждающая драма, снятая по мотивам личной истории журналистки и телеведущей Янины Соколовой. Об этом 24 Каналу сообщила пресс-служба "Николайчук ОPEN".

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Фильм "Я, Нина" откроет фестиваль "Николайчук ОPEN" в Черновцах

Лента, которая, на первый взгляд, посвящена сложной теме, фокусируется на ценности жизни, достойной борьбы. Показ на "Николайчук OPEN" одновременно станет и украинской премьерой фильма "Я, Нина". Мировая премьера фильма состоялась в официальном конкурсе на Таллиннском международном кинофестивале "Темные ночи" в 2022 году.

В прошлом году наш фестиваль, как и вообще украинское искусство, должен был просто выжить. Сейчас мы не только выжили, но и адаптировались к новой реальности и больше года несокрушимо отстаиваем свое: свои традиции, идентичность, культуру! Почти все фильмы программы резонируют с этим девизом, и мы очень рады, что именно "Я, Нина" станет фильмом-открытием,

– комментирует выбор генеральный продюсер и соучредитель фестиваля "Николайчук OPEN" Алексей Гладушевский.

"На примерах героинь мы надеемся отстоять свое право на победу и жизнь без страха, даже несмотря на боль и потери", – дополнил он.

Какой сюжет фильма

В центре фильма – Нина Сокол – сильная личность, красивая и успешная телеведущая. В ее жизни есть все, о чем только можно мечтать: любовь, карьера, поклонники. В один миг роковая новость разрушает все, к чему звезда так долго шла. Именно это препятствие заставит его понять, кто он на самом деле, и что самое важное в жизни.

"Украинцы впервые увидят фильм, который начинался именно с их поддержки. Мы благодарны каждому, кто был с фильмом все эти четыре года его создания. И, думаю, сейчас время показать историю борьбы, преодоления и взаимоотношений с собой в период беды и ранения, которые имеют каждый и каждый из нас. Я счастлива, что, несмотря на войну и отсутствие фестивальной жизни, премьера будет именно на фестивале украинского и международного кино, который назван именем легендарного Ивана Миколайчука" — рассказывает автор идеи, генеральный продюсер фильма Янина Соколова.

Для режиссера и сценаристки Марыси Никитюк, "Я, Нина" стал вторым игровым фильмом в карьере. Как и дебют "Когда падают деревья", имевший премьеру на Берлинале, новая лента получилась смелой и эмоциональной.

"Я очень хочу, чтобы украинцы полюбили наш фильм, который прошел сложный путь к реализации. Мы снимали кино о том, что стоит жить несмотря ни на что. Но даже не представляли, с какой болью и какими потерями столкнется наше общество буквально через год после завершения съемок. Жить при всем сейчас означает гораздо больше, желание жить – мы ищем его заново. И, возможно, кому-то наше кино поможет", – делится режиссер "Я, Нина" Марыся Никитюк.

Фильм является украино-немецкой копродукцией производства компании "Янина Соколова Продакшен". Лента "Я, Нина" создана при поддержке Государственного Агентства Украины по кино, фонду Nordedia и при поддержке Украинского культурного фонда. Дистрибьютор в Украине – "Артхаус Трафик".

Фестиваль проходит при поддержке Черновицкого городского совета и Черновицкого областного совета.