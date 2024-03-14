Но из-за полномасштабного российского вторжения зрители смогут увидеть эту историю только теперь. Долгожданная лента о приключениях Кузьмы в Берлине уже ждет вашего просмотра.

Смотрите также Для весенних вечеров: 5 высокорейтинговых мини-сериалов с небанальным сюжетом

"Я, Победа и Берлин" уже в кино: о чем сюжет

Зрители увидят, как еще молодой музыкант покупает старую "Победу", несмотря на то, что ни его девушка Барбара, ни родители не одобряли такого выбора. Но возможность обменять желтенькое авто на новенький "Мерс" выпала. Чтобы осуществить эту мечту, им нужно было поехать в Берлин. Так Кузьма вместе со своим другом Бардом отправляются в путешествие, которое оказалось непростым.

"Я, Победа и Берлин": смотрите онлайн трейлер фильма

Герои наконец добрались до Берлина, где начались самые интересные моменты их путешествия: ночь в техно-клубе, увлекательное выступление Кузьмы на сцене, конфликты с турками и, главное, убедить коллекционера обменяться "Победой". Все это они должны были сделать за три дня, ведь во Львове Кузьму ждали девушка Барбара и члены группы, с которыми должен был состояться концерт.

Известно, что сюжет фильма и книги несколько отличается, однако это придает ленте большей динамики и насыщает ее драматическими моментами, что возбуждает эмоции у зрителей и заставляет их переживать, восхищаться и смеяться вместе с героями.

Актеры фильма "Я, Победа и Берлин"

В фильме трое главных актеров – Иван Блиндар, Владимир Гева и Мария Стопник. Эти артисты могут быть не такими известными для украинского зрителя, что делает их роли в этом фильме своего рода дебютными.

Роль Кузьмы Скрябина на экране воплотил актер из Ивано-Франковска Иван Блиндар, который преимущественно работает в театре. Он демонстрирует харизматичную и интересную игру, а также удачно имитирует акцент Андрея Кузьменко.

Владимир Гева изобразил друга Кузьмы – Барда. В фильме ему было уделено значительно больше внимания, чем в первоначальной истории. Актеру удалось удачно раскрыть характер персонажа и сделать его интересным для зрителя.

Мария Стопник воссоздала образ любимой Кузьмы – Барбары. Хотя ей не было выделено много экранного времени, героиня артистки запомнилась зрителям.

Не медлите, а скорее покупайте билеты в кинотеатре вашего города! Эта киноистория точно не оставит никого равнодушными.