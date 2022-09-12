Первая в Украине экранизация комикса: "Максим Оса" появится в кино ко Дню украинского казачества

Фильм "Максим Оса и золото Песиголовца" режиссера Мирослава Латика снят по мотивам одноименного комикса Игоря Баранько. Премьера в кино – 13 октября 2022 года.

История создания фильма началась еще в 2012 году. За это время сменились не только продюсеры, но и режиссеры. Завершил съемки продюсер Валерий Боровик, для него "Максим Оса и золото Песиголовца" стал продюсерским дебютом. Об этом 24 канала рассказала пресс-служба фильма.

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"Максим Оса и золото Песиголовца": сюжет и тизер

События фильма изображают 1636 год. По сюжету польский король платит дань казакам, чтобы предотвратить восстание. Золото везут в кабак Нахмана, где его ждет хорунжий Корсунского полка Максим Оса. Но вместо отряда из 5 братчиков в корчму заворачивает полуживой казак с пустым кисетом. Вместе с ним Оса отправляется на поиски пропавших собратьев и находит их изуродованные тела в глубине леса.

В официальном синопсисе говорится, что на месте преступления появляется каштелян замка, господин Карл Фогель. За подозрение в убийствах и воровстве панского золота козарлюга берут под стражу и под давлением пыток пытаются узнать правду. Хозяин господин Йожеф, вспомнив легенды о подвигах Максима Осы, оправдывает сечевика и поручает разгадать тайну смерти казаков и обнаружить утраченные сокровища.

В картине Оси придется распутать ведьмскую паутину и лицом к лицу встретиться с мистическим Песиголовцем. Однако о судьбе золота и его владельца умалчивает даже писарь, который ведет этот рассказ. Чем закончится история – узнаем уже 13 октября.

Режиссером фильма стал Мирослав Латек.

"Максим Оса" – это взрывное сочетание жанров. Приключенческий детектив, триллер, экшн с современным, но подлинно украинским взглядом режиссера на историю. Мы верим, что зритель по достоинству оценит это уникальное кино,

– прокомментировала Надежда Коротушка, руководитель направления кинотеатральной дистрибуции FILM.UA Distribution.

В ролике с первых минут становится заметно, что история расскажет об отчаянном, решительном и бешеном казаке. Кстати, это первый украинский зрительский художественный фильм, где преобладает современная героика, в которой удачно сочетаются элементы детектива, триллера, фэнтези и взрослой сказки.

"Максим Оса и золото Песиголовца": смотрите тизер