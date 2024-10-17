"История провокационного художника": вышел первый официальный трейлер байопика "Малевич"

Создатели украинско-сербско-итальянско-швейцарского байопика "Малевич" представили первый официальный трейлер ленты. Фильм рассказывает о жизни и творчестве Казимира Малевича, известного авангардного художника и основателя движения супрематизма.

Режиссером ленты стала украинка Дарья Онищенко. Трейлер "Малевича" уже можно посмотреть на ютуб-канале кинокомпании 435 Films Distribution.

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Фильм углубляется в жизнь выдающегося художника Казимира Малевича, освещая ключевые события от его знаковой выставки "0.10" и соперничества с конструктивистом Владимиром Татлиным до роли преподавателя в Витебской художественной школе и работы в Художественном институте, когда 53-летний художник изобразил в своих работах Голодомор – событие, свидетелем которого он был собственными глазами. Этот исторический рассказ сопоставляется с современным фоном российско-украинской войны, начавшейся в 2014 году.

В отличие от классического понятия байопика, "Малевич" не имеет четкой, хронологической структуры. Лента состоит из нескольких сегментов, так называемых "квадратов", каждый из которых как раз и фокусируется на определенном этапе жизни художника.

Трейлер к фильму "Малевич": смотрите онлайн

Кто принимал участие в работе над лентой

"Малевич" создан при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино. Продюсерами ленты стали Мари Каэль, Анна Паленчук и Дарья Онищенко, а искусствовед Татьяна Филевская выступила креативным продюсером. Среди копродюсеров – представители Сербии, Италии и Швейцарии.

В фильме были привлечены актеры театра имени Ивана Франко, в частности Виталий Ажнов, Кристина Корчинская, Марина Кошкина и Александр Новиков, а также Алексей Горбунов и Ирма Витовская-Ванца, Константин Темляк и Дарья Творонович.

Съемки ленты происходили уже во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Заметим, украинская премьера фильма "Малевич" состоится 1 ноября на кинофестивале "Молодость". Посетители смогут посмотреть фильм, прикоснуться к реквизиту со съемочной площадки и пообщаться с создателями ленты. В широкий прокат фильм выйдет весной 2025 года.