Любимый злодей вернется в новой "Мумии" с Бренданом Фрейзером

О возвращении персонажа лично сообщил 64-летний актер Арнольд Вослу, сыгравший Имхотепа в фильмах 1999 и 2001 годов. Подробностями он поделился в подкасте Danger Close, сообщает ScreenRant.

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Как Имхотеп вернется в новой "Мумии"

Актер подтвердил, что уже подписал контракт на участие в четвертой части франшизы, которая получила название "Мумия: Книга мертвых".

Фильм "Мумия" / Фото IMDB

По словам Вослу, съемки с участием Брендана Фрейзера уже идут в Лондоне, а сам он планирует присоединиться к команде в ноябре.

Имхотеп возвращается. Кто-то разбудит меня, прочитав Книгу мертвых, – и вот мы снова здесь, – рассказал актер.

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Напомним, что в первой "Мумии" Имхотеп был древнеегипетским жрецом, которого похоронили заживо за убийство фараона. После случайного воскрешения он пытался вернуть к жизни свою возлюбленную Анк-су-Намун.

Во втором фильме злодея снова воскресили, но его попытка обрести могущество закончилась очередным путешествием в загробный мир. В третьей части 2008 года этот персонаж уже не появлялся.

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Арнольда Вослу омолодят на десятки лет

Еще одна интересная деталь касается внешности актера. Вослу рассказал, что создатели фильма планируют с помощью цифровых технологий вернуть ему тот облик, который у него был в 38 лет, когда он снимался в первой "Мумии".

Сам актер уже прочитал сценарий четвертой части и назвал его очень хорошим.

Кто еще вернется в "Мумию"

Новая картина объединит немало знакомых лиц. Брендан Фрейзер вновь сыграет искателя приключений Рика О'Коннелла, а Рэйчел Вайс вернется к роли его жены Эвелин.

В актерский состав также вошли Джон Ханна, Одед Фер и Кевин Дж. О'Коннор.

Режиссерами стали Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, известные работой над новыми частями "Крика".

Подробности основного сюжета пока держатся в секрете. В то же время сообщается, что события третьей части "Мумии: Гробница императора драконов" новый фильм игнорировать будет.

Премьера фильма "Мумия: Книга мертвых" запланирована на 15 октября 2027 года.