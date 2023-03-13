"Документальный бутерброд": как отреагировали украинцы на Оскар за фильм "Навальный"

Кинолента о россиянине Алексее Навальном получила Оскар в номинации "лучший документальный фильм". Это сразу вызвало шквал возмущения в украинском инфопространстве.

Люди в соцсетях называют фильм "документальным бутербродом", напоминая слова Навального о Крыме. К слову, данско-украинско-шведский документальный фильм Симона Леренга Вильмонт "Дом из заноз" также был в номинации.

Читайте также Навальный изменил позицию по Крыму: как это может использовать Украина

Что пишут украинцы об Оскаре Навального

Победа документального фильма "Навальный" не была слишком неожиданной. Напротив, букмекеры ее прогнозировали.

Однако для украинцев она стала примером того, как иностранные партнеры все еще пытаются найти "хороших русских". В частности, украинский политик Алексей Гончаренко выразил мнение, что Запад действительно боится распада России.



Мероприятие продолжает поиски "хороших русских" / Скриншот 24 Канала

В сети удивляются, что пока россияне совершают террор и геноцид над украинским народом, в США кинолента о человеке, ставившем под вопрос территориальную целостность Украины (говорится о том случае, когда Навальный сравнил Крым с "бутербродом") получает престижную международную кинопремию.



Украинцы называют фильм о Навальном "документальном бутерброде" / Скриншот из соцсетей



Евгений Клопотенко иронически прокомментировал результаты Оскара / Скриншот по соцсетям

"Позор!", – констатируют в сети украинцы. Киноакадемия во второй раз отказала украинцам в голосе, аргументируя, что они "вне политики".



К слову, просьбу Зеленского высказаться на церемонии премии организаторы отклонили / Скриншот 24 Канала

В то же время жена Навального со сцены подчеркнула, что ждет увольнения ее мужа и всей России. Ее откровенно политическую речь на церемонии Оскар проглотил.



Россия — империя и может развязать еще с десяток войн / Скриншот 24 Канала

Еще немного реакции украинцев на инцидент / Скриншоты 24 Канала соцсетей

Украинская команда ленты "Дом из заноз" прокомментировала победу российского фильма

Сценарист Азад Сафаров и другие члены украинской команды фильма "Дом из заноз" поблагодарили украинцев за поддержку и отметили, что очень хотели подарить маленькую радость украинцам в это нелегкое время

Главной целью киноленты "Дом из заноз" было желание привлечь как можно больше внимания к Украине. Однако победа ленты "Навальный" в очередной раз доказала, что российская пропаганда очень хорошо работает на иностранную аудиторию и "умеет раскручивать псевдо героев там, где героев нет".

Мы украинцы, мы не жалуемся. Мы боремся. Убеждаем, доносим, доказываем информацию снова и снова, пока нас не услышат. Даже если услышать должны в Голливуде,

– подбодрила команда.