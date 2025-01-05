Короткометражный фильм о войне в Украине с Александром Рудинским попал в лонглист BAFTA

В лонглист престижной британской кинопремии BAFTA попала короткометражная лента о войне в Украине. Главную роль в ней сыграл Александр Рудинский.

Британская академия телевидения и киноискусства опубликовала список 235 фильмов, которые могут быть номинированы на премию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт BAFTA.

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В лонглист вошла короткометражная лента "Камень, ножницы, бумага" (Rock, Paper, Scissors) о войне в Украине. Главную роль в фильме сыграл украинский актер Александр Рудинский. Картина может побороться за победу в номинации "Лучший британский короткометражный фильм".

Режиссером фильма выступил Франц Бум. Лента основана на реальных событиях, происходивших в Украине в 2022 году, в начале полномасштабного вторжения.

В центре сюжета – 18-летний парень Иван, который живет на востоке Украины. Его отец работает хирургом в госпитале, поэтому после начала боевых действий оперирует раненых военных и гражданских в местном укрытии. Когда об этом месте узнают оккупанты, Иван берет оружие в руки, чтобы защитить раненых и свою семью.

"Камень, ножницы, бумага": смотрите трейлер онлайн

Режиссер Франц Бум познакомился с парнем, ставшим прообразом главного героя, на военных учениях в Великобритании.

В пятницу, 10 января, состоится голосование по определению номинантов BAFTA. Их объявят уже 15 января. Церемония вручения премии пройдет в воскресенье, 16 февраля в Лондоне.