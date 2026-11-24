В Нью-Йорке, в отеле New York Hilton Midtown, состоялась 54-я церемония вручения престижной телепремии International Emmy Awards, которую провел актер Майкл Ури. О триумфе документального проекта "24 часа в зоне поражения" (24 Hours in the Kill Zone) сообщил локальный продюсер Sky News и украинский журналист Азад Сафаров, который принимал непосредственное участие в создании фильма. Для него это уже вторая статуэтка "Эмми" – первую награду журналист завоевал в 2023 году вместе с командой Sky News за репортажи о войне в Украине.

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Фильм "24 часа в зоне поражения" получил престижную награду / Фото из фейсбука azad.safarov

Это фильм о том, как украинцы, в отличие от россиян, не бросают своих раненых собратьев и вытаскивают их из самых безвыходных ситуаций. Мы были свидетелями спасательной операции, которая длилась 6 часов. В операции принимали участие украинцы и один пленный россиянин. Мы были свидетелями спасательной операции, которая длилась 6 часов– написал Сафаров.

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Фильм погружает зрителей в реалии передовой через работу высокотехнологичного командного пункта 4-го батальона "Сила Свободы" бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж". В частности, авторы запечатлели напряженную шестичасовую операцию по эвакуации раненого украинского военнослужащего.

Награда "Эмми" / Фото из фейсбука azad.safarov

До этого триумфа фильм уже успел набрать более двух миллионов просмотров на YouTube-канале Sky News и получить награду британской премии Royal Television Society в номинации "Цифровая журналистика".

Фильм о войне в Украине получил престижную награду / Фото из фейсбука azad.safarov

Всего на церемонии этого года жюри выбирало победителей в 16 номинациях среди 64 проектов из 22 стран. Бесспорным триумфатором вечера стала Великобритания, чьи телепроекты взяли девять наград. Главные статуэтки среди игровых сериалов достались французской драме "Карем" (Caréme) от Apple TV и второму сезону аргентинской комедии "Подразделение Палермо" (División Palermo) для Netflix.

Лучшими актерами признали бельгийку Мону Мину Леон ("Черт возьми!") и британца Бобби Скофилда ("Непрощенный"). Среди документальных и расследовательских проектов жюри также отметило фильм "Луи Теру: Поселенцы" и расследование о войне в Израиле от ITV.

Специальную награду учредителей премии получила бывшая контент-директорка Netflix Бела Баджария, а награду дирекции вручили австрийскому медиаменеджеру Герхарду Цайлеру.

Недавно украинский фильм "На драйве" получил международную кинопремию в Голливуде.