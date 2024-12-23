Истории мотивации, дружбы и приключений: какими были съемки фильма о бойцах международного легиона ГУР

Документальный фильм "Однажды летом в Украине" о бойцах международного легиона ГУР выйдет в прокат уже 30 января следующего года. В ленте показаны истории бойцов с разным опытом, об их взаимопонимании и приключениях вне боев.

Об этом 24 Каналу рассказал продюсер Андрей Котляр, заметив, что при съемках были и определенные трудности. Команда фильма также активно работает, чтобы ленту смогли посмотреть онлайн и зарубежные зрители. В то же время прибыль с проката команда передаст на нужды военных.

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О съемках фильма

По словам продюсера, в фильме рассказываются истории бойцов со всего мира и их службу в международном легионе ГУР. Каждый из них имеет разный опыт, а главными героями являются трое добровольцев из США.

Это о людях, которым важно быть здесь, защищать Украину. Они считают, что это правильно быть на стороне добра,

– отметил он.

Сложность съемок заключалась в том, что во многих локациях были люди, которых нельзя было снимать из-за мер безопасности. Предварительно герои фильма давали согласие на съемки, локации же для фильма команда подбирала специальные, те, которые не нанесли бы вреда военным.

Фильм показывает летнюю кампанию 2024 года, за эти месяцы международный легион ГУР участвовал в нескольких военных операциях. Говорится о боях на севере Украины.

Тренировка и поиск общего языка бойцов является сквозным камнем линии фильма. Именно через становление братства мы рассказываем истории мотивации, дружбы и даже приключений в Украине, которые не связаны с боевыми действиями,

– отметил Котляр.

Все средства из прибыли кинообъединение Вавилонʼ13 передаст на нужды международного легиона ГУР. Зритель будет иметь возможность посмотреть в кинотеатре интересную ленту и задонатить.

Команда фильма сейчас активно работает, чтобы показать ленту на крупнейших международных стримингах, чтобы люди из США и Европы могли посмотреть фильм онлайн.

Продюсер отметил, что война России против Украины должна быть в повестке дня за рубежом, культурный контекст очень важен.