"Освободите Уилли" возвращается: Warner Brothers перезапустит культовый фильм 90-х

Похоже, Голливуд решил доказать окончательно: если фильм с 90-х вызывает ностальгию, его обязательно нужно перезапустить.

Как сообщает Variety, Warner Bros. разрабатывает римейк семейного приключенческого фильма "Освободите Уилли" – продюсировать его будет компания AGBO братьев Энтони и Джо Руссо, тех самых, которые подарили миру половину "Мстителей".

Почему именно сейчас



Фильм "Освободите Уилли" / Фото imdb



Оригинальный фильм 1993 года о мальчике-сироте и плененной косатке собрал 153,7 миллиона долларов в прокате при бюджете всего в 20 миллионов – цифры, от которых и сейчас у студий согреваются души. К слову, саундтрек Майкла Джексона "Will You Be There" тоже в свое время ворвался в топ-10 Billboard и получил платиновый статус, так что у Warner Bros. явно есть на что ориентироваться.

Франшиза в свое время разрослась до нескольких сиквелов, мультсериала и даже видео-продолжения, а сам фильм заодно развенчал мифы о косатках и вдохновил настоящее движение против содержания этих животных в неволе. Теперь, очевидно, пришло время сделать то же самое, но с более крупным бюджетом.

Кто в команде

За сценарий взялись Мэри-Маргарет Кунце ("Icebreaker") и Джейд Хейли Бартлетт ("Miller's Girl"), которые работают в творческом тандеме под брендом Biscuit Belly Productions. Обе имеют опыт работы с Netflix и Marvel Television.

Продюсерскую команду возглавят Анджела Руссо-Отстот, Майкл Диско и Кэсси Уайтинг, а среди исполнительных продюсеров – сами братья Руссо и Лорен Шулер Доннер, которая сопровождает франшизу еще со времен оригинального сериала. Студию в рамках проекта курируют Джесси Эрман и Кейт Адамс.

Подробностей о сюжете и датах выхода фильма пока нет.

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