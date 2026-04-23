В украинский прокат биографическая драма "Майкл" вышла 22 апреля. Почему стоит посмотреть этот фильм, расскажет 24 Канал.

Как прошла презентация фильма "Майкл"?

В кинотеатре "Оскар" собрались поклонники Майкла Джексона и представители украинского шоубизнеса, среди которых Джамала, LAUD, Мишель Андраде, Golubenko, OKS, Лиза Бибикова и другие.

Для меня это эпоха. Этот человек – это эпоха, которая создала собственный стиль. Его подражают, но больше никто не смог ничего подобного создать,

– сказала певица Мила Нитич в комментарии МУЗВАРУ.

Мнения людей, побывавших на допремьерном показе, разделились. Кому-то фильм понравился, а кому-то чего-то не хватило. Например, как музыкальному обозревателю Роману Бутурлакину.

Мне кажется, критикам будет за что зацепиться, потому что Майкл здесь сугубо положительный герой. Мне было интересно, хотя ждал не только историю восхождения к славе, а и что было дальше, потому что здесь Майкла показали сугубо как жертву, а не противоречивую личность,

– написал он в Threads.

Бутурлакин добавил, что бойопик "Майкл" показывает путь короля поп-музыки к славе. В то же время в ленте не освещены скандалы, в которые попадал Джексон, а также его личная жизнь.

Немало людей, посетивших презентацию фильма о Майкле Джексоне, придерживались дрескода и выбрали наряды в его стиле. Кстати, среди них определяли лучшие образы.

Среди присутствующих также был художник Даниэль Скрипник, который сотрудничал с барабанщиком легенды. Он воплотил перформанс: танцевал под Billie Jean и рисовал Джексона.

Почему стоит посмотреть фильм о Майкле Джексоне?

Бойопик "Майкл" понравится людям, которым интересно узнать, каким было восхождение Джексона к славе: от его детства до взрослой жизни.

Интересно, что короля поп-музыки на экране прекрасно воплотил его племянник Джаафар Джексон – сын родного брата Майкла – Джермейна Джексона.

Фильм начинается с того, как отец Майкла Джексона создал группу The Jackson 5, куда кроме него входили его братья. Именно тогда раскрылся певческий и танцевальный талант артиста.

Однако впоследствии Майкл захотел развивать сольную карьеру, что не очень нравилось его отцу. В ленте показано, как певец создавал альбом Thriller, что в конце концов стал безумно популярен.

Джексон собирал огромные стадионы. От его таланта и харизмы сходили с ума миллионы людей. В то же время певец не потерял человечность, в частности известно, что он помогал тяжелобольным детям.